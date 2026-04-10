Giải “Chạy giữa Thủ phủ Cà phê” sẽ có khoảng 5.000 vận động viên tham gia

Thứ Sáu, 18:38, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Chạy giữa Thủ phủ Cà phê” là chủ đề giải chạy bộ quy mô lớn sẽ diễn ra tại Đắk Lắk vào trung tuần tháng 6 tới, với khoảng 5.000 vận động viên tham gia. Thông tin này được công bố tại họp báo do Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 (SIMEXCO) Đắk Lắk tổ chức sáng 10/4.

Giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 21/6 tại Quảng trường 10/3 và các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 20/6, vận động viên nhận vật phẩm và tham gia nội dung chạy gia đình; ngày 21/6 chính thức thi đấu các cự ly.

Giải gồm 4 cự ly: 21km, 10km, 5km và 1,5km dành cho gia đình. Các cung đường chạy đi qua nhiều điểm nhấn quanh phường Buôn Ma Thuột như Bảo tàng Đắk Lắk, Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới Cà phê, buôn Akô Dhông và khu vực Eco City.

Ban tổ chức công bố các thông tin về giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 

Theo ban tổ chức, giải chạy không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Robusta của Việt Nam. Thông qua sự kiện, tỉnh Đắk Lắk hướng tới xây dựng hình ảnh năng động, thân thiện, từng bước trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dự kiến vận động khoảng 200 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại Đắk Lắk, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Các đại biểu đặt câu hỏi, trao đổi nội dung thông tin về giải chạy sắp diễn ra.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Mong muốn của chúng tôi lần này làm sao để các vận động viên đến tham gia các giải chạy được trải nghiệm, khám phá dòng cà phê đặc sản riêng, đồng thời cũng muốn xác định thương hiệu đặc trưng riêng đối với Đắk Lắk đó là cà phê đặc sản. Thông qua đó thì chúng tôi quảng bá thêm bản sắc văn hóa của địa phương, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch, cũng là một cách giúp địa phương phát triển kinh tế, thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026
VOV.VN - Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.  

800 công nhân tham gia Giải chạy bộ "Bước chạy kết nối-chung tay chia sẻ"
VOV.VN - Sáng nay (21/12), tại Đà Nẵng diễn ra Giải chạy bộ “Bước chạy kết nối – Chung tay chia sẻ”. Sự kiện do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Lao Động tổ chức.

Giải chạy tiếp tục lan tỏa tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội"
VOV.VN - Lễ Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Techcombank mùa thứ 8 đã diễn ra trang trọng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP. HCM.

