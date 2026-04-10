Giải “Chạy giữa Thủ phủ Cà phê” sẽ có khoảng 5.000 vận động viên tham gia

Giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 21/6 tại Quảng trường 10/3 và các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 20/6, vận động viên nhận vật phẩm và tham gia nội dung chạy gia đình; ngày 21/6 chính thức thi đấu các cự ly.

Giải gồm 4 cự ly: 21km, 10km, 5km và 1,5km dành cho gia đình. Các cung đường chạy đi qua nhiều điểm nhấn quanh phường Buôn Ma Thuột như Bảo tàng Đắk Lắk, Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới Cà phê, buôn Akô Dhông và khu vực Eco City.

Ban tổ chức công bố các thông tin về giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026

Theo ban tổ chức, giải chạy không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Robusta của Việt Nam. Thông qua sự kiện, tỉnh Đắk Lắk hướng tới xây dựng hình ảnh năng động, thân thiện, từng bước trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dự kiến vận động khoảng 200 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại Đắk Lắk, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Các đại biểu đặt câu hỏi, trao đổi nội dung thông tin về giải chạy sắp diễn ra.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Mong muốn của chúng tôi lần này làm sao để các vận động viên đến tham gia các giải chạy được trải nghiệm, khám phá dòng cà phê đặc sản riêng, đồng thời cũng muốn xác định thương hiệu đặc trưng riêng đối với Đắk Lắk đó là cà phê đặc sản. Thông qua đó thì chúng tôi quảng bá thêm bản sắc văn hóa của địa phương, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch, cũng là một cách giúp địa phương phát triển kinh tế, thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới”.