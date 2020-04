Giải quần vợt Wimbledon bị hủy bỏ vì Covid-19

Wimbledon là một trong 4 giải Grand Slam của làng quần vợt thế giới. Giải năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 12/7. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu và ở Anh, ban tổ chức đã quyết định hủy giải đấu năm 2020.



Giải đấu Wimbledon 2020 sẽ không diễn ra vì Covd-19 (Ảnh: Getty)

"Sau cuộc họp giữa các bên liên quan, chúng tôi đã quyết định giải đấu năm 2020 sẽ bị hủy do tình hình dịch bệnh. Giải Wimbledon lần thứ 134 thay vào đó sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến ngày 11/7/2021", trích thông báo của BTC Wimbledon.



Bên cạnh việc hủy giải Wimbledon 2020, Hiệp hội quần vợt Anh cũng thông báo hủy tất cả các giải đấu khởi động cho Wimbledon gồm: The Queen's Club, Nottingham và Eastbourne.



Trước đó, giải Grand Slam thứ 2 trong năm là Roland Garros đã phải rời lịch thi đấu từ tháng 5 sang tháng 9 do lo ngại dịch bệnh. Sau khi Wimledon bị hoãn, quần vợt thế giới năm 2020 sẽ chỉ còn 3 Grand Slam nếu dịch Covid-19 sớm được dập tắt./.