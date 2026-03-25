Hà Nội kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và đông đảo cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã đóng góp cho sự phát triển của thể dục thể thao Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long cho biết, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của thể dục thể thao Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố cùng sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, thể dục thể thao Hà Nội luôn là cái nôi của nhiều phong trào thể thao cách mạng, đóng vai trò tiên phong trong cả nước.

Phong trào thể dục thể thao cho mọi người ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của người dân Thủ đô. Hình ảnh người dân Hà Nội tập thể dục, rèn luyện sức khỏe tại công viên, khu dân cư hay các sân thể thao cộng đồng đã trở nên quen thuộc.

Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao của Hà Nội luôn giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia và đạt thành tích cao tại các đấu trường khu vực và quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Thể thao quần chúng lan tỏa mạnh mẽ, thể thao thành tích cao tiếp tục dẫn đầu

Năm 2025 đánh dấu một năm phát triển nổi bật của thể thao Hà Nội cả về phong trào thể dục thể thao quần chúng và thành tích thể thao đỉnh cao.

Trong năm, Hà Nội đã tổ chức hơn 90 giải thể thao cấp thành phố và gần 2.900 giải thể thao cấp cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các sự kiện thể thao cộng đồng lớn như Marathon, Half Marathon, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới… thu hút từ 10.000 đến gần 18.000 người tham gia mỗi sự kiện.

Đặc biệt, Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI được tổ chức thành công, thu hút gần 1 triệu lượt người tham gia ở cấp cơ sở và gần 8.000 vận động viên tranh tài ở 25 môn thể thao tại cấp thành phố, góp phần nâng tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên của Hà Nội lên 45%.

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, các đội tuyển Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 3.820 huy chương các loại, trong đó có 527 huy chương quốc tế. Vận động viên Hà Nội giành 48 huy chương tại các giải vô địch thế giới và 141 huy chương tại các giải vô địch châu Á. Đặc biệt tại SEA Games 33, vận động viên Hà Nội chiếm hơn 20% lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam và đóng góp 29/87 huy chương vàng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của thể thao Thủ đô.

Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của các cấp, các ngành; cùng với sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên.

Thể thao Hà Nội hướng tới phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập quốc tế

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành thể dục thể thao Thủ đô càng có trách nhiệm đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, ngành thể dục thể thao Thủ đô tiếp tục tập trung phát triển toàn diện theo hướng nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thành phố chú trọng quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế, công trình thể thao; phát triển mạng lưới trung tâm thể dục thể thao tại cơ sở, đồng thời mở rộng các không gian, mô hình luyện tập trong cộng đồng, trường học, khu dân cư và khu công nghiệp.

Song song với đó, Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao; tập trung đầu tư đào tạo vận động viên chất lượng cao, nâng cao trình độ huấn luyện, khoa học thể thao; từng bước phát triển thể thao chuyên nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động đăng cai các giải thể thao quy mô khu vực và quốc tế; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo và tổ chức thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, trong những năm qua, Thành phố luôn xác định phát triển thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc, đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thành phố đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng; trong đó, thể thao cho mọi người là nền tảng, thể thao thành tích cao là đột phá và động lực phát triển. Đáng chú ý, Chiến lược phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên.

Bên cạnh đó, Thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế thể thao trọng điểm, định hướng phát triển Khu đô thị thể thao Olympic và các trung tâm thể thao hiện đại, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, có được những thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngành thể dục thể thao Thủ đô cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập; tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Với truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, thể thao Thủ đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao nước nhà, đưa Hà Nội trở thành trung tâm thể thao lớn của khu vực.

Tại buổi lễ, UBND thành phố Hà Nội công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao Thủ đô.