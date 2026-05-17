Hơn 3.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X

Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X có chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”. Đại hội tổ chức thi đấu 25 môn và phân môn thể thao, trong đó có nhiều môn thể thao trọng điểm như: Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng chuyền nam, Bóng đá nam (12 người), Pickleball, Võ cổ truyền, Vovinam..

Khối Thiếu niên tiền phong diễu hành

Các vận động viên thành tích cao diễu hành, dẫn đầu là vận động viên điền kinh Nguyễn Thành Ngưng

Các vận động viên khối các dân tộc thiểu số diễu hành

Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương, đơn vị dẫn đầu cả nước. Nhiều vận động viên Đà Nẵng đã đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp tích cực cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic.

Khối lực lượng vũ trang diễu hành

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao TP lần thứ X

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đại hội Thể dục thể thao thành phố là dịp để đánh giá toàn diện phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở; tuyển chọn lực lượng vận động viên ưu tú tham dự, đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới.

“Trong xu thế phát triển chung của thế giới, thể thao ngày nay không chỉ là thi đấu và thành tích, mà còn gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ, môi trường và hội nhập quốc tế. Đà Nẵng quyết tâm phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; duy trì và phát triển thể dục thể thao truyền thống, thể thao các dân tộc thiểu số; khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng hoa các đơn vị tham dự

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh trống khai mạc Đại hội

Đại hội Thể dục thể thao là ngày hội lớn, có ý nghĩa góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng văn minh đô thị”.