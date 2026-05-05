中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gần 1600 vận động viên tham gia Hội thao "Khỏe vì An ninh Tổ quốc" tại Đà Nẵng

Thứ Ba, 11:18, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại sân vận động Tam Kỳ, phường Hương Trà, Công an thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Gần 1.600 vận động viên đến từ 122 đội tuyển thuộc Công an các đơn vị, địa phương thành phố Đà Nẵng tham gia hội thao.

Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến ngày 8/5, gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung tranh tài, trong đó 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng quân dụng, chiến sĩ Công an khỏe và 2 môn thể thao phong trào là bơi tự do, pickleball.

gan 1600 van dong vien tham gia hoi thao khoe vi an ninh to quoc tai Da nang hinh anh 1
Lễ khai mạc Hội thao
gan 1600 van dong vien tham gia hoi thao khoe vi an ninh to quoc tai Da nang hinh anh 2
Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Hội thao là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, thể dục thể thao; kiểm tra trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần kỷ luật, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Thông qua Hội thao, Công an thành phố sẽ tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu, có thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội thao còn tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

gan 1600 van dong vien tham gia hoi thao khoe vi an ninh to quoc tai Da nang hinh anh 3
Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự Hội thao

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, ý chí rèn luyện và khí thế thi đua mạnh mẽ, góp phần tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi cho Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng VOV- miền Trung Tam Kỳ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng
Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động với quy mô mở rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động với quy mô mở rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic
Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

VOV.VN - Sáng nay (22/3), Công an thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

VOV.VN - Sáng nay (22/3), Công an thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng
Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế