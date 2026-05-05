Gần 1600 vận động viên tham gia Hội thao "Khỏe vì An ninh Tổ quốc" tại Đà Nẵng

Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến ngày 8/5, gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung tranh tài, trong đó 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng quân dụng, chiến sĩ Công an khỏe và 2 môn thể thao phong trào là bơi tự do, pickleball.

Lễ khai mạc Hội thao

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Hội thao là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, thể dục thể thao; kiểm tra trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần kỷ luật, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Thông qua Hội thao, Công an thành phố sẽ tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu, có thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội thao còn tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự Hội thao

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, ý chí rèn luyện và khí thế thi đua mạnh mẽ, góp phần tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi cho Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026.