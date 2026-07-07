Khoảng 4.000 người tham dự giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Theo Quyết định này, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) được phân công đảm nhiệm vai trò đồng Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng (giữa); bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đồng trưởng Ban Tổ chức giải

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng làm Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Lễ tân - Hậu cần - An ninh.

Giải Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại các cụm sân gồm Cung Thể thao Tiên Sơn với 8 sân thi đấu; Làng Thể thao Tuyên Sơn với 31 sân thi đấu; sân Pickleball Trang Hoàng; sân Pickleball Hợp Thành Phát và các câu lạc bộ Pickleball khu vực trung tâm thành phố.

Thành phần tham dự giải khoảng 4.000 người đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quan chức quốc tế, đại diện doanh nghiệp, lực lượng phục vụ và cổ động viên.

Thời gian qua, phong trào Pickleball tại Đà Nẵng thu hút đông đảo người tham gia

Ban Tổ chức dự kiến mời một số vận động viên Pickleball thuộc top 20 thế giới tham gia với vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia tương ứng.

Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự góp mặt của các nhân vật thể thao quốc tế uy tín là huyền thoại quần vợt, biểu tượng thể thao và đại sứ phong trào Pickleball nhằm góp phần nâng cao sức lan tỏa và uy tín của giải đấu trên trường quốc tế.

Hơn 330 VĐV đến từ 65 trường học tranh tài tại giải Pickleball học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Thời gian qua, phong trào Pickleball thu hút đông đảo người tham gia. Mới đây nhất Liên đoàn Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP. Đà Nẵng năm 2026, thu hút hơn 330 vận động viên đến từ 65 trường THCS, THPT, ĐH và CĐ tranh tài.