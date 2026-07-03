Đại diện pickleball Việt Nam lỗi hẹn chung kết Tokyo Open 2026

Trong ngày thi đấu 3/7, đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tại giải PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 là tay vợt Sophia Huỳnh Trần cùng người đánh cặp Yu Chieh Hsieh bước vào trận bán kết nội dung đôi nữ với cặp Rika Fujiwara - Kei Sawaki.

Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

Tiếc rằng, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh đã gác vợt trước Rika Fujiwara - Kei Sawaki sau 2 set với tỷ số 8-11, 6-11. Ở cặp đấu bán kết còn lại, Sahra Dennehy – Danni Elle đã thắng 2-0 (11-5, 11-4) trước cặp Chloe Diskin - Kiora Kunimoto.

Như vậy, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh sẽ tranh hạng ba nội dung đôi nữ với cặp Chloe Diskin - Kiora Kunimoto vào ngày 4/7. Trong khi đó, Rika Fujiwara - Kei Sawaki sẽ đối đầu với Sahra Dennehy – Danni Elle ở trận chung kết.

Sau ngày thi đấu 3/7, giải pickleball Tokyo Open 2026 cũng xác định được các cặp đấu chung kết gồm: Hong Kit Wong gặp Mitchell Hargreaves ở nội dung đơn nam, Pei Chuan Kao đấu Rika Fujiwara ở nội dung đơn nữ, Yuta Funemizu - Tama Shimabukuro so tài Collin Johns - Len Yang ở nội dung đôi nam, Yufei Long - Len Yang chạm trán Sahra Dennehy - Tama Shimabukuro ở nội dung đôi nam nữ.

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