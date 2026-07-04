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Pickleball Việt Nam nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Tour Asia

Thứ Bảy, 17:29, 04/07/2026
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VOV.VN - Pickleball Việt Nam duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng đã qua của PPA Tour Asia 2026 khi Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ Tokyo Open.

Sophia Huỳnh Trần cùng người đánh cặp là Yu Chieh Hsieh đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước cặp Kiora Kunimoto và Chloe Diskin ở trận tranh hạng ba nội dung đôi nữ giải pickleball PPA Asia 500 Tokyo Open 2026. Tỷ số các set ở trận này là 11-7 và 11-4.

Đây là lần đầu tiên Sophia Huỳnh Trần giành huy chương tại một giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Tay vợt 20 tuổi cũng là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tham dự giải Tokyo Open.

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Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

Với thành tích hạng ba nội dung đôi nữ của Sophia Huỳnh Trần, pickleball Việt Nam tiếp tục có huy chương ở cả 5 chặng đấu đã qua của mùa giải PPA Tour Asia 2026 gồm: Hanoi Cup, Kuala Lumpur Open, Macao Open, Beijing Open và Tokyo Open.

Trước đó, Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam chặng Hanoi Cup. Trương Vinh Hiển vô địch và Nguyễn Hùng Anh giành hạng ba ở nội dung đơn nam chặng Kuala Lumpur Open. Hồ Thị Trúc Tâm lập cú đúp á quân đơn nữ và đôi nữ chặng Macao Open. Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam chặng Beijing Open.

Tại giải Tokyo Open 2026, các chức vô địch cũng đã tìm được chủ nhân là Hong Kit Wong ở nội dung đơn nam, Rika Fujiwara ở nội dung đơn nữ, Sahra Dennehy – Danni Elle ở nội dung đôi nữ, Yuta Funemizu - Tama Shimabukuro ở nội dung đôi nam và Sahra Dennehy - Tama Shimabukuro ở nội dung đôi nam nữ.

Chặng đấu tiếp theo của PPA Tour Asia 2026 là Singapore Open sẽ diễn ra từ ngày 23-26/7.

Xem PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
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