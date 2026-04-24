Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Sáu, 14:18, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, tại tỉnh Nghệ An từ ngày 1-2/5/2026.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 1-2/5/2026.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20245, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026). 

Đây cũng là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nhân dân, phục vụ lao động, sản xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, gắn kết các hoạt động thể thao với phát triển, quảng bá du lịch, con người Nghệ An và giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh Nghệ an.

Tiếp nối Giải lần thứ nhất năm 2025, Giải chạy lần này dự kiến quy tụ hơn 3.000 vận động viên, trong đó bao gồm gần 700 cán bộ chiến sỹ đến từ 30 công an các đơn vị, địa phương và đông đảo những người yêu chạy bộ (runners) trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức thiết lập 5 cự ly thi đấu chuyên nghiệp và phong trào: 1km (Family run), 5km, 10km, 21km và 42km.

Lộ trình các cung đường chạy tại giải năm nay 

Điểm nhấn của mùa giải 2026 là cung đường chạy xuyên tâm đầy cảm hứng, xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố như Trường Thi, Lê Nin và đặc biệt là trải dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Thời điểm diễn ra giải chạy (ngày 1/5 và 2/5/2026) cũng trùng với Festival du lịch Cửa Lò, hứa hẹn mang đến một không khí lễ hội thể thao sôi động, ấn tượng cho địa phương.

Đánh giá về tầm vóc của giải chạy năm nay, nhiều chuyên gia thể thao và truyền thông nhận định, “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động thể chất thuần túy để trở thành một sự kiện văn hóa - chính trị giàu tính nhân văn và là sự kiện thường niên hàng năm tại Nghệ An.

Việc lựa chọn Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm đến, kết hợp cùng thời điểm diễn ra Lễ hội Làng Sen và Festival du lịch Cửa Lò. Giải chạy không chỉ khai thác tối đa lợi thế du lịch vùng miền mà còn tạo nên một “hệ sinh thái” trải nghiệm cho vận động viên: Chạy bộ rèn luyện sức khỏe – Khám phá di sản văn hóa – Tri ân cội nguồn.

Họp báo giới thiệu giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 diễn ra tại Hà Nội vào sáng 24/4

Đặc biệt, sự tham gia đông đảo của hơn 3.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó có sự giao thoa giữa lực lượng CAND và quần chúng nhân dân, là minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh người chiến sĩ Công an sát cánh cùng người dân, gắn bó với dân trên cung đường 42km hay những bước chạy tiếp sức trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò chính là thông điệp mạnh mẽ nhất về một lực lượng Công an thân thiện, gần gũi và vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa cự ly (từ Family Run 1km đến Marathon 42km) cho thấy sự nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc đưa giải chạy này trở thành một "thương hiệu" uy tín trên bản đồ các giải Marathon lớn tại Việt Nam. Đây không chỉ là cú hích cho phong trào thể thao tỉnh Nghệ An mà còn góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực trong toàn xã hội.

Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp và quy mô bài bản, Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức khỏe và lòng yêu nước.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Nghệ An chạy bộ Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam
