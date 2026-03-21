中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

Thứ Bảy, 21:19, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

21:27
Trong trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy. Tiền đạo Lucao là tác giả bàn thắng duy nhất với tình huống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm chuẩn xác ở phút 13.

Trận này, Thể Công Viettel còn có tình huống đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 33, nhưng VAR xác định Nhâm Mạnh Dũng đã việt vị và trọng tài không công nhận bàn thắng.

Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel vượt qua Bắc Ninh. (Ảnh: Minh Dân)

VAR tiếp tục tạo kịch tính trên sân Hàng Đẫy, khi can thiệp ở tình huống Lê Văn Hà phạm lỗi với Nguyễn Văn Tú và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ của Bắc Ninh ngay trước giờ nghỉ.

Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel không đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp 2 mà chủ động chơi thực dụng và chắc chắn, qua đó giữ nguyên tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thể Công Viettel tiến vào bán kết Cúp Quốc gia và sẽ đối đầu với Ninh Bình.

12:25
Trong trận đấu muộn nhất vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 21/3, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn khi chỉ phải gặp đại diện từ giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC. Đoàn quân của HLV Popov nắm nhiều lợi thế để giành vé vào bán kết.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do chấn thương, đồng thời chỉ được sử dụng một ngoại binh theo quy định. Trong khi đó, Bắc Ninh sở hữu lực lượng tốt nhất và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Theo phân nhánh của Cúp Quốc gia 2025/2026, đội thắng trong trận tứ kết này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ninh Bình và PVF-CAND. Trước đó, giải đấu đã xác định được cặp đấu bán kết đầu tiên giữa Nam Định và CA TP.HCM.

18:43
19:14

Trận đấu bắt đầu!!! Bắc Ninh là đội giao bóng

Thể Công Viettel và Bắc Ninh sẽ tranh tấm vé cuối cùng vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: Minh Dân)
19:19

4': Thể Công Viettel thở phào!!! Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh sớm bị đau và phải lên cáng. Tuy nhiên, cầu thủ này đã có thể trở lại thi đấu sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc.

19:24

7': Bắc Ninh liên tiếp có cơ hội!!! Tận dụng việc hàng phòng ngự Thể Công Viettel tỏ ra mất tập trung, Bruno tung cú sút từ cự ly khoảng 30m nhưng bóng đi thiếu lực. Trước đó, Mai Xuân Quyết đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn.

19:28

13': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh

Lucao thoát xuống đón đường chuyền ra sau lưng hàng thủ Bắc Ninh rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác trong pha đối mặt thủ môn.

Lucao ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel. (Ảnh: Minh Dân)
Lucao và các đồng đội phải chờ đợi chút ít để ăn mừng khi VAR vào cuộc kiểm tra bàn thắng. (Ảnh: Minh Dân)
19:35

19': Không có phạt đền!!! Khuất Văn Khang ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định hậu vệ Bắc Ninh không phạm lỗi.

19:42

26': Thể Công Viettel uy hiếp khung thành!!! Khuất Văn Khang đột phá vào vòng cấm, ngoặt bóng khéo léo để loại bỏ hậu vệ rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

19:46

30': HLV Popov phản ứng!!! Vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel tỏ ra không hài lòng khi Kyle Colonna ngã xuống sau tình huống tiểu xảo nhưng trọng tài không phạt thẻ cầu thủ của Bắc Ninh.

19:48

33': Thể Công Viettel đưa bóng vào lưới Bắc Ninh!!! Lucao lừa qua thủ môn rồi dứt điểm nhưng hậu vệ Bắc Ninh cứu thua trên vạch vôi. Bóng nảy ra và Nguyễn Hữu Thắng đánh đầu bồi vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR sẽ vào kiểm tra tình huống.

Hậu vệ Bắc Ninh cản phá cú dứt điểm của Lucao. (Ảnh: Minh Dân)
Hữu Thắng đánh đầu đưa bóng vào lưới. (Ảnh: Minh Dân)

 

19:52

38': VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nhâm Mạnh Dũng ở vị trí việt vị đã có tham gia vào pha bóng nên không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel.

Trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel sau khi VAR can thiệp. (Ảnh: Minh Dân)
Trọng tài xác định Nhâm Mạnh Dũng đã việt vị. (Ảnh: Minh Dân)
20:00

42': Thể Công Viettel ép sân!!! Sau khi bị VAR từ chối bàn thắng, các cầu thủ áo đỏ liên tục tổ chức các pha tấn công và đẩy Bắc Ninh vào thế chống đỡ vất vả trong những phút cuối hiệp 1.

20:02

45'+3: Căng thẳng!!! Sức nóng của trận đấu tăng cao khi cầu thủ đôi bên có những màn lời qua tiếng lại trên sân.

20:07

45'+6: BẮC NINH CHỈ CÒN 10 NGƯỜI!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Lê Văn Hà vì pha phạm lỗi từ phía sau với Nguyễn Văn Tú.

VAR một lần nữa tạo kịch tính trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Minh Dân)
Trọng tài rút thẻ đỏ với Lê Văn Hà sau khi tham khảo VAR. (Ảnh: Như Đạt)
20:09

Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bắc Ninh 1-0 và được chơi hơn 1 người.

20:25

Hiệp 2 bắt đầu!!! Thể Công Viettel là đội giao bóng

20:33

52': Không có phạt đền!!! Lucao ngã trong vòng cấm Bắc Ninh nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.

20:39

59': Nguy hiểm!!! Thủ môn Tuấn Linh vất vả đấm bóng cứu nguy cho Bắc Ninh trong tình huống phạt góc của Thể Công Viettel.

20:45

64': Thể Công Viettel giảm tốc!!! Đội bóng áo đỏ không còn tấn công mạnh mẽ như trong hiệp 1, mà chủ động luân chuyển bóng với nhịp độ vừa phải và duy trì đội hình kín kẽ, dù được chơi hơn người.

Trận đấu trở nên kém sôi đông hơn sau giờ nghỉ. (Ảnh: Như Đạt)
20:53

71': Cơ hội hiếm hoi của Bắc Ninh!!! Đội khách được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 40m nhưng không thể tận dụng để uy hiếp khung thành Thể Công Viettel.

20:58

76': Bruno suýt ghi bàn vào lưới đội bóng cũ!!! Ngoại binh của Bắc Ninh có pha dứt điểm trong vòng cấm Thể Công Viettel nhưng không thể thắng được thủ môn Văn Việt.

Bruno có màn đối đầu đội bóng cũ Thể Công Viettel. (Ảnh: Như Đạt)
21:04

82': Bắc Ninh bế tắc!!! Đội khách nỗ lực đẩy cao tốc độ trong đợt lên bóng hiếm hoi, nhưng không thể tạo ra cơ hội trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thể Công Viettel.

21:07

87': KHÔNG VÀO!!! Lucao đột phá trung lộ rồi chuyền bóng thuận lợi, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chệch cột dọc. 

21:10

90'+1: VẪN CHƯA CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh liên tiếp cản phá cú volley của Khuất Văn Khang và pha đá bồi của Lucao.

21:14

Hết giờ!!! Thể Công Viettel thắng 1-0 trước Bắc Ninh để giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Bắc Ninh không thể gây bất ngờ trong chuyến làm khách của Thể Công Viettel. (Ảnh: Như Đạt)

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Bắc Ninh tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026

 

Bảo Long/VOV.VN
Tag: Thể Công Viettel Cúp Quốc gia Bắc Ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó
Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó

VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó

VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết
Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết

Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá