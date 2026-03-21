Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy. Tiền đạo Lucao là tác giả bàn thắng duy nhất với tình huống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm chuẩn xác ở phút 13.

Trận này, Thể Công Viettel còn có tình huống đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 33, nhưng VAR xác định Nhâm Mạnh Dũng đã việt vị và trọng tài không công nhận bàn thắng.

Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel vượt qua Bắc Ninh.

VAR tiếp tục tạo kịch tính trên sân Hàng Đẫy, khi can thiệp ở tình huống Lê Văn Hà phạm lỗi với Nguyễn Văn Tú và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ của Bắc Ninh ngay trước giờ nghỉ.

Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel không đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp 2 mà chủ động chơi thực dụng và chắc chắn, qua đó giữ nguyên tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thể Công Viettel tiến vào bán kết Cúp Quốc gia và sẽ đối đầu với Ninh Bình.