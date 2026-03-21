Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia
VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.
Trong trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy. Tiền đạo Lucao là tác giả bàn thắng duy nhất với tình huống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm chuẩn xác ở phút 13.
Trận này, Thể Công Viettel còn có tình huống đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 33, nhưng VAR xác định Nhâm Mạnh Dũng đã việt vị và trọng tài không công nhận bàn thắng.
VAR tiếp tục tạo kịch tính trên sân Hàng Đẫy, khi can thiệp ở tình huống Lê Văn Hà phạm lỗi với Nguyễn Văn Tú và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ của Bắc Ninh ngay trước giờ nghỉ.
Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel không đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp 2 mà chủ động chơi thực dụng và chắc chắn, qua đó giữ nguyên tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thể Công Viettel tiến vào bán kết Cúp Quốc gia và sẽ đối đầu với Ninh Bình.
Trong trận đấu muộn nhất vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 21/3, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn khi chỉ phải gặp đại diện từ giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC. Đoàn quân của HLV Popov nắm nhiều lợi thế để giành vé vào bán kết.
Đáng chú ý, Thể Công Viettel sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do chấn thương, đồng thời chỉ được sử dụng một ngoại binh theo quy định. Trong khi đó, Bắc Ninh sở hữu lực lượng tốt nhất và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.
Theo phân nhánh của Cúp Quốc gia 2025/2026, đội thắng trong trận tứ kết này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ninh Bình và PVF-CAND. Trước đó, giải đấu đã xác định được cặp đấu bán kết đầu tiên giữa Nam Định và CA TP.HCM.
Trận đấu bắt đầu!!! Bắc Ninh là đội giao bóng
4': Thể Công Viettel thở phào!!! Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh sớm bị đau và phải lên cáng. Tuy nhiên, cầu thủ này đã có thể trở lại thi đấu sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc.
7': Bắc Ninh liên tiếp có cơ hội!!! Tận dụng việc hàng phòng ngự Thể Công Viettel tỏ ra mất tập trung, Bruno tung cú sút từ cự ly khoảng 30m nhưng bóng đi thiếu lực. Trước đó, Mai Xuân Quyết đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn.
13': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh
Lucao thoát xuống đón đường chuyền ra sau lưng hàng thủ Bắc Ninh rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác trong pha đối mặt thủ môn.
19': Không có phạt đền!!! Khuất Văn Khang ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định hậu vệ Bắc Ninh không phạm lỗi.
26': Thể Công Viettel uy hiếp khung thành!!! Khuất Văn Khang đột phá vào vòng cấm, ngoặt bóng khéo léo để loại bỏ hậu vệ rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.
30': HLV Popov phản ứng!!! Vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel tỏ ra không hài lòng khi Kyle Colonna ngã xuống sau tình huống tiểu xảo nhưng trọng tài không phạt thẻ cầu thủ của Bắc Ninh.
33': Thể Công Viettel đưa bóng vào lưới Bắc Ninh!!! Lucao lừa qua thủ môn rồi dứt điểm nhưng hậu vệ Bắc Ninh cứu thua trên vạch vôi. Bóng nảy ra và Nguyễn Hữu Thắng đánh đầu bồi vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR sẽ vào kiểm tra tình huống.
38': VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nhâm Mạnh Dũng ở vị trí việt vị đã có tham gia vào pha bóng nên không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel.
42': Thể Công Viettel ép sân!!! Sau khi bị VAR từ chối bàn thắng, các cầu thủ áo đỏ liên tục tổ chức các pha tấn công và đẩy Bắc Ninh vào thế chống đỡ vất vả trong những phút cuối hiệp 1.
45'+3: Căng thẳng!!! Sức nóng của trận đấu tăng cao khi cầu thủ đôi bên có những màn lời qua tiếng lại trên sân.
45'+6: BẮC NINH CHỈ CÒN 10 NGƯỜI!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Lê Văn Hà vì pha phạm lỗi từ phía sau với Nguyễn Văn Tú.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bắc Ninh 1-0 và được chơi hơn 1 người.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Thể Công Viettel là đội giao bóng
52': Không có phạt đền!!! Lucao ngã trong vòng cấm Bắc Ninh nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.
59': Nguy hiểm!!! Thủ môn Tuấn Linh vất vả đấm bóng cứu nguy cho Bắc Ninh trong tình huống phạt góc của Thể Công Viettel.
64': Thể Công Viettel giảm tốc!!! Đội bóng áo đỏ không còn tấn công mạnh mẽ như trong hiệp 1, mà chủ động luân chuyển bóng với nhịp độ vừa phải và duy trì đội hình kín kẽ, dù được chơi hơn người.
71': Cơ hội hiếm hoi của Bắc Ninh!!! Đội khách được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 40m nhưng không thể tận dụng để uy hiếp khung thành Thể Công Viettel.
76': Bruno suýt ghi bàn vào lưới đội bóng cũ!!! Ngoại binh của Bắc Ninh có pha dứt điểm trong vòng cấm Thể Công Viettel nhưng không thể thắng được thủ môn Văn Việt.
82': Bắc Ninh bế tắc!!! Đội khách nỗ lực đẩy cao tốc độ trong đợt lên bóng hiếm hoi, nhưng không thể tạo ra cơ hội trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thể Công Viettel.
87': KHÔNG VÀO!!! Lucao đột phá trung lộ rồi chuyền bóng thuận lợi, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chệch cột dọc.
90'+1: VẪN CHƯA CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh liên tiếp cản phá cú volley của Khuất Văn Khang và pha đá bồi của Lucao.
Hết giờ!!! Thể Công Viettel thắng 1-0 trước Bắc Ninh để giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.
Trực tiếp Thể Công Viettel vs Bắc Ninh tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026
