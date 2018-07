LEEP ASIA 2018 với điểm nhấn gây Quỹ hỗ trợ phòng chống ung thư

Nối tiếp thành công của mùa đầu tiên 2017, năm nay LEEP ASIA 2018 sẽ quay trở lại với quy mô lớn hơn, hoành tráng và ấn tượng hơn, đặc biệt với chủ đề “LEEP FOR LIFE”, triển lãm năm nay sẽ gây quỹ hỗ trợ phòng chống ung thư của gia đình CMG – CMG Family Cancer Foundation mong muốn đóng góp xây dựng cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh và năng động hơn.

Thi đấu Muay Thái tại LEEP ASIA 2017.

LEEP ASIA 2018 – Triển lãm ngành công nghiệp tăng cường chất lượng sống đầu tiên tại châu Á dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ 16 – 19/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Quận 1 (TPHCM).

Chương trình bao gồm: đêm trao giải thành tựu thể hình và giải trí CMG Fitness and Entertainment Awards tối ngày 16/08 với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng, nhân vật có ảnh hưởng và những vận động viên hàng đầu Việt Nam – những người góp phần “Làm Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn – Making Life Better”. Sự kiện cũng quy tụ hàng loạt nghệ sĩ gây quỹ chống ung thư, màn biểu diễn sôi động của ca sĩ hàng đầu Việt Nam, trình diễn thời trang ấn tượng trong show thời trang “Fashion for Life”.

Biểu diễn "người đẹp cơ bắp" tại LEEP ASIA.

Ngoài ra còn có một số hoạt động nổi bật khác như “Yoga for life” dành cho những người yêu thích bộ môn Yoga, tập luyện Yoga thường xuyên để duy trì sức khoẻ với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà; sự kiện “Dance for life” đang tạo nên sự hứng khởi trong giới trẻ. Sự kiện thể hình quốc tế Muscle Contest, cuộc thi Thể hình & Người mẫu Thể hình Quốc tế uy tín, quy mô nhất tại Việt Nam, với tổng giải thưởng 500 tỷ đồng. Và đặc biệt là đêm thi đấu Muay quốc tế Muay Thai Fight Night - “Fight for Life” với sự góp mặt của rất nhiều võ sĩ đến từ cộng đồng yêu Muay tại Việt Nam, sự góp mặt của nhà vô địch Muay quốc tế, đến từ nhiều nước ở châu Á.

Năm nay, những người yêu thể thao, đặc biệt là gia đình và các bệnh nhân ung thư sẽ được cập nhật những công nghệ, xu hướng mới nhất và những phát minh sáng kiến liên quan đến ngành tăng cường chất lượng sống gồm: thể thao giải trí, trang phục thể thao, thiết bị luyện tập, sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ y khoa và các dịch vụ tài chính, sức khoẻ.

Theo đó, LEEP ASIA 2018 sẽ quy tụ những nhãn hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp tăng cường sự sống, dự kiến năm nay sự kiện thu hút khoảng trên 40.000 người tham dự.

Thông qua triển lãm LEEP ASIA 2018, tập đoàn CMG.ASIA muốn nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày với thông điệp hãy vận động và luyện tập nhiều hơn vì một cơ thể khỏe mạnh, làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Đêm thi đấu Muay Thái Quốc tế.

Trong năm 2018, tập đoàn CMG.ASIA sẽ đồng hành cùng cộng đồng nâng cao ý thức phòng chống ung thư và hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Việt Nam thông qua quỹ CMG Family Cancer Foundation (Quỹ hỗ trợ phòng chống bệnh ung thư của gia đình CMG).

Một phần kinh phí thu được từ chương trình sẽ được CMG Family Cancer Foundation sử dụng cho hai hoạt động chính: phối hợp với các trung tâm nghiên cứu và phát hiện ung thư và hỗ trợ và nâng cao chất lượng sống cho các gia đình và trẻ em trước, trong và sau khi điều trị ung thư.

Những việc làm thiết thực và ý nghĩa của tập đoàn CMG.ASIA cũng xuất phát từ thực trạng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng tại Việt Nam, trong đó bệnh tập trung chủ yếu ở phổi, gan, dạ dày và vòm họng… Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen nghiện rượu bia, thuốc lá, ít vận động và các thực phẩm gây hại cho sức khỏe.

Theo công bố của WHO năm 2014, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Đến năm 2017, con số bệnh nhân ung thư là 126.000 người, trong đó có khoảng 94.000 trường hợp tử vong. Tỉ lệ mắc ung thư ở cả 2 giới là 140/100.000 dân, đứng thứ 78/172 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ước tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ có tối thiểu 190.000 ca ung thư mắc mới mỗi năm./.