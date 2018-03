Swing for the kids 2018 khởi tranh: Nơi chắp cánh ước mơ hiếu học

Swing for the kids 2018 là giải golf từ thiện do Báo Đầu tư khởi xướng sẽ diễn ra trên sân King Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ 12h ngày 21/4. Giải đấu dự kiến quy tụ 240 golf thủ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Tổng biên tập Báo Đầu tư - ông Lê Trọng Minh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Biên tập Báo Đầu tư - ông Lê Trọng Minh, Trưởng BTC giải nhấn mạnh: “Suốt 11 năm qua, giải đấu đã trở thành nơi hội tụ thân thuộc của những tấm lòng hảo hiệp trên khắp cả nước, mang cơ hội đến các em học sinh hiếu học được thực hiện ước mơ tới trường. Những trái tim nhân ái đó đã trở thành “mặt trời” sưởi ấm, là nguồn động viên lớn cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo trong năm học này, cũng như gần 14.000 học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc”.

Qua giải đấu lần này, BTC kỳ vọng sẽ gây quỹ hơn 1,4 tỷ đồng để trao học bổng thông qua Quỹ học bổng vì trẻ em Việt Nam do Báo Đầu tư khởi xướng và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trong 11 năm qua, Giải Golf từ thiện - Swing for the kids đã huy động số tiền hơn 14 tỷ đồng, trao tận tay gần 14.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, xây dựng và trang bị 13 phòng học vi tính cho các trường học, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại buổi họp báo, BTC trao 3 suất học bổng toàn phần trị giá 10 triệu đồng/suất và 5 suất trị giá 6 triệu đồng/suất cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, đạt thành tích học tập tốt, tư cách đạo đức tốt.

Là một trong ba em được nhận học bổng toàn phần, em Nguyễn Lê Hương chia sẻ: “Chúng em là những sinh viên may mắn khi được gia đình ủng hộ theo đuổi con chữ, dù không được may mắn như bao bạn bè khác. Vì vậy, chúng em luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Học bổng không chỉ giúp về vật chất mà cao quý hơn là động lực giúp chúng em vươn lên, không còn cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình, nuôi dưỡng những giấc mơ của trên con đường học tập. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng bố mẹ và những nhà hảo tâm đã hỗ trợ và giúp đỡ”./.

