Từ nương rẫy tới sân bóng đá của đội nữ Đak Đoa - Gia Lai

Ngày 21/9, đội được chuyển giao cho Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, hướng tới Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2027.

Chiều Chủ nhật, thủ môn H’Theo và tiền đạo H'Giang cùng ra sân tập. H’Theo 35 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất, còn H'Giang, 16 tuổi- trẻ nhất đội và họ là mẹ con ruột thịt.

Thủ môn H’Theo gắn bó với đội bóng đã 7 năm, từ khi con gái H’Giang mới học lớp 4. Những lần theo mẹ ra sân, đứng bên đường biên cổ vũ trong các trận đấu ở xã, huyện rồi những chuyến giao lưu xa nhà đã khiến H'Giang yêu trái bóng lúc nào không hay.

Thủ môn H'Theo trên sân tập.

Từ chỗ dõi theo mẹ thi đấu, em bắt đầu tập luyện và giờ cùng mẹ góp mặt trong đội hình chuẩn bị bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Với H’Theo, niềm vui ấy còn lớn hơn vì đã truyền cho con gái niềm tin để chọn điều mình yêu thích: “Hồi xưa, người ta nói phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng ngày nay bình đẳng rồi, nam nữ cũng giống nhau thôi. Đàn ông biết đá bóng thì phụ nữ cũng biết đá bóng. Khó khăn thì rất nhiều, vì mình là người mẹ, cũng là lao động chính trong gia đình nữa. Nhưng vì đam mê, mình sẽ theo đuổi, mình lớn tuổi rồi, nên không còn nhiều cơ hội nữa. Mình dẫn dắt theo con để con theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp”, thủ môn H'Theo nói.

Cầu thủ H'Vưn (bên trái ngoài cùng) vui đùa cùng đồng đội sau giờ tập.

Nếu H’Theo phải thu xếp việc nhà, việc nương rẫy để gắn bó với trái bóng, thì Rơ Chăm H’Vưn - cầu thủ người Jarrai còn phải tìm cách thuyết phục gia đình cho mình được chơi bóng. Những ngày đầu, cô gái sinh năm 2009 thường đá cùng các bạn nam trong làng vì hiếm có bạn nữ chung sở thích.

Giờ đây, khi đội chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, đến với bóng đá chuyên nghiệp, cũng là lúc H’Vưn cũng đang ở năm cuối trung học phổ thông và có sự cổ vũ của gia đình.

“Em thấy bây giờ kín lịch, sáng đi học, chiều đi đá bóng, tối em sẽ học thêm để thi tốt nghiệp. Em sẽ sắp xếp được thời gian để đi đá. Em theo bóng đá thì ba của em cũng cấm cản. Nhưng đã là đam mê thì không ai cản được. Ban đầu em đá sân đất thôi, không có tiền đá sân cỏ nhân tạo (cười). Sau giải đầu tiên thấy em đá thì ba em ủng hộ”, H'Vưn cho biết.

Từ 21/9, đội bóng được chuyển giao về Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để luyện tập và thi đấu cho các mùa giải tiếp theo.

Câu chuyện của H’Theo và H’Vưn cũng là một phần hành trình chung của đội bóng nữ Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Các cầu thủ dân tộc Bahnar, Jrai đến từ nhiều nơi, ở những độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau: người còn đi học, người làm nông, có người đã có con và là lao động chính trong gia đình.

Họ gặp nhau ở tình yêu với trái bóng và môn thể thao vua. Để giữ đều những buổi tập, họ phải thu xếp việc nhà, việc rẫy; nhiều người còn nhờ chồng, cha mẹ đỡ đần, động viên.

Sự kiên trì qua từng mùa giải cũng dần khiến những người thân từng lo lắng, nay đã tin vào con đường họ chọn.

Đội bóng đá nữ Đak Đoa giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026.

Tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup lần thứ nhất năm 2026, đội Đak Đoa có 10 cầu thủ Bahnar và 4 cầu thủ Jrai. Các cô gái tiến vào trận chung kết gặp đội Lục Yên của tỉnh Lào Cai và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đã mang về niềm tự hào cho chính mình và cả người hâm mộ ở quê nhà.

Ông Nguyễn Hữu Tường, ở tổ dân phố 5, xã Đak Đoa, chia sẻ: “Các cầu thủ của đội Đak Đoa rất hăng hái. Tuy các em có ruộng đồng nhiều nhưng các em sắp xếp việc đồng áng để tham gia đội bóng. Tôi thấy các em nhiệt tình như vậy, mình rất phấn khởi, ấn tượng. Các em đạt được giải ở cấp quốc gia, mình rất phấn khởi cho các em”.

Ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) -bên trái nhận chuyển giao đội bóng trong chiều 21/9.

Người dìu dắt đội bóng suốt gần 7 năm qua là huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng, được các cầu thủ trìu mến gọi là “bố Dũng”. Đầu năm 2019, ông tập hợp những phụ nữ, thiếu nữ yêu bóng đá, gây dựng đội bóng Link Coffee. Từ các giải đấu ở Tây Nguyên, miền Trung, đội giành ngôi Á quân một giải futsal tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Đến năm 2026, các cô gái Đak Đoa vô địch khu vực Tây Nguyên, rồi giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Sau nhiều năm thầy trò tự xoay xở để duy trì đội bóng, đội tuyển nữ Đak Đoa chính thức được chuyển giao cho Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Từ nay, các cầu thủ được tài trợ các điều kiện luyện tập tốt, có lương và trợ cấp, để thoả đam mê trái bóng.

Huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng tin rằng, đây chính là dấu mốc chinh phục giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của đội: “Anh em có đề xuất với Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là sáng vẫn lao động, lo công việc đồng áng và gia đình ở nhà. Chiều thì đội tập tại sân Đak Đoa luôn. Đây là điểm thuận lợi cho các bạn lo công việc nhà và niềm đam mê. Đội bóng rất đồng thuận như vậy. Các bạn đang rất hứng khởi vì được tiếp nhận, sẽ được tập, có trang thiết bị và có những bài giáo án mới để có thể tham dự giải Vô địch Quốc gia năm 2027 tới đây”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho đội bóng.

Sau buổi tập, các cô gái Đak Đoa lại về nhà, chuẩn bị cho một ngày đi học, đi làm, lên rẫy như thường lệ. Nhưng ở buổi tập tiếp theo, họ sẽ bước ra sân với một mục tiêu mới là giành vị trí trong đội hình Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2027.