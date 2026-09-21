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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/9: Việt Nam gặp Thái Lan

Thứ Hai, 07:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/9: Tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/9, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 vào lúc 17h30 trên sân vận động Nagai, Osaka (theo giờ Việt Nam).

Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm khi lần lượt thua Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, trong đó có thất bại 0-8 trước đội chủ nhà. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tạm đứng thứ 3 bảng E nhờ hơn Thái Lan về hiệu số phụ.

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Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở lượt trận 2 bảng E. (Ảnh: VFF)

Theo thể thức, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào tứ kết. Điều này giúp tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối.

Tại bảng F, Myanmar và Bangladesh đều chưa có điểm và sở hữu hiệu số lần lượt là -13 và -16, kém hơn Việt Nam. Hai đội này sẽ gặp nhau lúc 14h00 ngày 21/9, trước khi trận Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 17h30.

Nếu Myanmar và Bangladesh hòa nhau, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là đủ điều kiện đi tiếp. Ngược lại, nếu trận đấu có phân định thắng thua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh suất vào tứ kết.

Mục tiêu hòa rõ ràng dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh hiện tại, nhưng chiến thắng vẫn là đích đến an toàn. Thực tế, trong những lần đối đầu gần đây, tuyển nữ Việt Nam thường giành kết quả tích cực trước Thái Lan.

Quách Khiêm/VOV.VN
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