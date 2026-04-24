Cải chính

Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Thứ Sáu, 10:08, 24/04/2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có được những huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng 24/4 với 1 HCV và 1 HCB.

Ngày 24/4, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 (Asian Beach Games 2026) bước sang ngày thi đấu thứ hai tại đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau ngày thi đấu đầu tiên chưa thành công, Đoàn thể thao Việt Nam đã có khởi đầu ngày thi đấu thứ hai ấn tượng với liên tiếp những huy chương. 

the thao viet nam co hcv dau tien o Dai hoi the thao bai bien chau A 2026 hinh anh 1
Bảng thành tích nội dung nhảy xa nữ của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Ở môn điền kinh, nữ VĐV nhảy xa Hà Thị Thúy Hằng giành HCV với thành tích 6m16. VĐV sinh năm 2006 đã gặp áp lực khá lớn khi đến lượt nhảy thứ tư vẫn chưa đạt được thành tích đủ giành huy chương. Tuy nhiên, hai lần nhảy cuối ấn tượng đã giúp Thúy Hằng đạt thành tích 6m16, vượt qua các VĐV của Sri Lanka để bước lên bục cao nhất. 

Tại môn đua thuyền truyền thống, 14 VĐV của đội nữ Việt Nam đã giành thành tích HCB nội dung 100m với thành tích 28 giây 516, kém đội chủ nhà Trung Quốc 0,256 giây. 

Với 2 huy chương có được trong sáng ngày 24/4, thể thao Việt Nam đã tạm thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương, xếp sau các đoàn Trung Quốc, UAE và Philippines, những đoàn đã có 2 HCV. 

Asian Beach Games 2026 có tổng cộng 62 bộ huy chương ở 14 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 môn với tổng cộng 55 VĐV tham gia thi đấu. 

