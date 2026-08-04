Thống kê đặc biệt về Xuân Son sau trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia

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Ở trận đấu ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia 3-0, Xuân Son dù chỉ vào sân trong hiệp 2 nhưng cũng đóng góp được 1 bàn thắng với pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế ở phút 71.

Pha lập công này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Xuân Son ở ĐT Việt Nam hiện tại dù anh có thể đá chính hay dự bị.

Với bàn thắng gần nhất, Xuân Son đã ghi được 13 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Đáng chú ý, tất cả các pha ghi bàn của tiền đạo nhập tịch này cho ĐT Việt Nam đều được ghi vào lưới của các đội tuyển Đông Nam Á.

Ảnh: HT.

Chỉ cần có mặt trong các trận đấu với các đội tuyển ở khu vực, Xuân Son đều sẽ "phá lưới" đối thủ. Indonesia là đội tuyển mới nhất phải chấp nhận thực tế này sau các đội tuyển Lào, Timor Leste, Malaysia, Myanmar, Singapore và Thái Lan.

Những đội bóng Đông Nam Á còn lại Xuân Son chưa chọc thủng lưới là Philippines, Campuchia và Brunei. Đây là cũng là những đội bóng mà Xuân Son chưa có dịp đối đầu khi khoác áo ĐT Việt Nam.

Thông số ấn tượng kể trên của Xuân Son sẽ hoàn toàn có thể được nối dài khi ĐT Việt Nam chuẩn bị chạm trán ĐT Campuchia vào ngày 7/8 tới.