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Đình Bắc nói lời gan ruột về sự kết hợp với Xuân Son và Hoàng Hên

Thứ Năm, 13:03, 30/07/2026
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VOV.VN - Đình Bắc nói lời gan ruột về sự kết hợp với Xuân Son và Hoàng Hên trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Đình Bắc đã toả sáng rực rỡ trong chiến thắng 7-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Tiền đạo này lập hat-trick và thể hiện sự kết hợp ăn ý với bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên trên hàng tấn công.

Khi được hỏi về phong độ cao của bản thân ở ĐT Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận gặp ĐT Singapore, Nguyễn Đình Bắc đã đưa ra câu trả lời rất khéo léo.

“Bóng đá là môn thể thao tập thể, chứ không chỉ là sự kết hợp giữa tôi với Xuân Son hay Hoàng Hên. Sức mạnh của ĐT Việt Nam là sức mạnh tập thể. Hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng để có một trận đấu tốt và kết quả thuận lợi trước ĐT Singapore” – Nguyễn Đình Bắc chia sẻ.

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Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore. (Ảnh: Như Đạt)

Chân sút này cũng khẳng định, chiến thắng của ĐT Việt Nam là điều quan trọng nhất dù bản thân quyết tâm ghi bàn trước ĐT Singapore.

“Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu và rất quyết tâm. Tôi biết người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thành tích của tập thể quan trọng hơn tất cả. Dù tôi hay cầu thủ nào ghi bàn, thì nếu ĐT Việt Nam thắng ĐT Singapore, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc” – Nguyễn Đình Bắc nói.

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết thêm, ĐT Việt Nam đã có 1 tuần làm việc chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón ĐT Singapore. Theo Đình Bắc, một chiến thắng trên sân Mỹ Đình sẽ là cú hích để ĐT Việt Nam hướng tới chuyến làm khách của ĐT Indonesia ở lượt trận kế tiếp.

Hoàng Long/VOV.VN
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