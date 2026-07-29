Xuân Son tiến sát hàng loạt kỷ lục cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ở trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son ghi 1 bàn thắng, đóng góp vào trận thắng 7-0 của ĐT Việt Nam trước Timor Leste. Với pha ghi bàn này, cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam đã sở hữu 8 bàn thắng ở các kỳ ASEAN Cup. Trước đó, anh đã ghi 7 bàn tại ASEAN Cup 2024 và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Nếu tiếp tục ghi bàn ở những trận đấu tới, Xuân Son sẽ tiến gần hơn đến cột mốc 12 bàn ở ASEAN Cup để gia nhập danh sách tốp 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Ảnh: HT

Tất cả 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu tính đến lúc này đều không tham gia tranh tài ở ASEAN Cup nên Xuân Son hoàn toàn có cơ hội để gia nhập danh sách này.

Ngoài ra, Xuân Son cũng đã sở hữu 12 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Nếu tiếp tục ghi bàn trong những trận đấu tới, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ có bước tiến dài trên bảng xếp hạng các chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT Việt Nam.

Trận đấu tiếp theo của Xuân Son và các đồng đội ở ĐT Việt Nam sẽ là màn so tài với ĐT Singapore vào ngày 31/7.