Thống kê "rút thẻ như mưa" của trọng tài cầm còi chung kết Việt Nam vs Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/8, trận chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chỉ định trọng tài người UAE Ahmed Eisa Mohamed Darwish điều hành trận đấu. Hỗ trợ cho ông là hai trợ lý đồng hương, trong khi trọng tài thứ tư đến từ Singapore và giám sát trọng tài người Malaysia.

Trọng tài Ahmed Eisa Mohamed Darwish (thứ 3 từ phải sáng) sẽ điều hành trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Thái Lan. (Ảnh: AFC)

Ahmed Eisa Mohamed Darwish là trọng tài FIFA từ năm 2017 và có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn của châu lục. Ông từng cầm còi tại vòng loại World Cup, VCK U23 châu Á cũng như nhiều giải cấp CLB của AFC.

Theo thống kê, vị trọng tài 35 tuổi đã điều hành 112 trận đấu quốc tế trong sự nghiệp. Ông rút tổng cộng 512 thẻ vàng, 61 thẻ đỏ và thổi 54 quả phạt đền, cho thấy xu hướng xử lý khá cứng rắn.

Trung bình mỗi trận, ông Darwish rút khoảng 4,57 thẻ vàng và hơn nửa thẻ đỏ. Tần suất cho các đội hưởng phạt đền cũng ở mức đáng chú ý, gần 0,5 quả mỗi trận.

Những con số này cho thấy trận chung kết tại Mỹ Đình có thể diễn ra với nhiều tình huống bị thổi phạt. Trong bối cảnh hai đội đều chơi quyết liệt, các cầu thủ sẽ phải đặc biệt thận trọng trong những pha tranh chấp.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vô địch 98% (1178 bình chọn) Thái Lan vô địch 2% (30 bình chọn) Tổng bình chọn: 1208

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