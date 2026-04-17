中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo nói lời gan ruột khi tái xuất ở V-League

Thứ Sáu, 10:41, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam, HLV Bae Ji Won chia sẻ quyết tâm giành chức vô địch V-League khi gia nhập CLB Ninh Bình.

CLB Ninh Bình đã bổ nhiệm HLV Bae Ji Won dẫn dắt đội bóng và còn ông Vũ Tiến Thành chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kĩ thuật. Đây là màn tái xuất của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại V-League cũng như trong làng bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ, HLV Bae Ji Won từng là trợ lý của HLV Park Hang Seo tại U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam ở giai đoạn 2017-2018. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Bae Ji Won rời ekip của HLV Park Hang Seo và từng dẫn dắt Thể Công Viettel trong giai đoạn 2022-2024.

cuu tro ly hlv park hang seo noi loi gan ruot khi tai xuat o v-league hinh anh 1
HLV Bae Ji Won trở lại Việt Nam làm việc. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Sau khi gia nhập Ninh Bình, HLV Bae Ji Won đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và thẳng thắn lên tiếng về tham vọng cùng đội bóng cố đô giành chức vô địch V-League.

“Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã có cơ hội đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn gặt hái những thành công lớn tại các giải đấu châu Á. Đây là niềm vinh dự lớn, là khoảnh khắc vô cùng quý giá trong sự nghiệp của tôi” – HLV Bae Ji Won viết trên trang cá nhân.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ thêm: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong lần trở lại này. Đặc biệt, tôi sẽ làm tất cả để giúp Ninh Bình trở thành nhà vô địch V-League”.

Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 34 điểm, kém 11 điểm so với ngôi đầu của CAHN và 4 điểm so với vị trí thứ nhì của Thể Công Viettel. HLV Bae Ji Won sẽ ra mắt đội bóng mới khi Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND tại vòng 19 vào lúc 18h00 ngày 18/4.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Park Hang Seo Bae Ji Won V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?
Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC gặp TP.HCM trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 17/4.

Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC gặp TP.HCM trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 17/4.

BXH U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam nắm lợi thế, U17 Indonesia lo bị loại
BXH U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam nắm lợi thế, U17 Indonesia lo bị loại

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn khi đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn chủ nhà U17 Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại sớm sau khi thua U17 Malaysia.

BXH U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam nắm lợi thế, U17 Indonesia lo bị loại

BXH U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam nắm lợi thế, U17 Indonesia lo bị loại

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn khi đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn chủ nhà U17 Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại sớm sau khi thua U17 Malaysia.

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"
Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế