Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo nói lời gan ruột khi tái xuất ở V-League

CLB Ninh Bình đã bổ nhiệm HLV Bae Ji Won dẫn dắt đội bóng và còn ông Vũ Tiến Thành chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kĩ thuật. Đây là màn tái xuất của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại V-League cũng như trong làng bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ, HLV Bae Ji Won từng là trợ lý của HLV Park Hang Seo tại U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam ở giai đoạn 2017-2018. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Bae Ji Won rời ekip của HLV Park Hang Seo và từng dẫn dắt Thể Công Viettel trong giai đoạn 2022-2024.

HLV Bae Ji Won trở lại Việt Nam làm việc. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Sau khi gia nhập Ninh Bình, HLV Bae Ji Won đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và thẳng thắn lên tiếng về tham vọng cùng đội bóng cố đô giành chức vô địch V-League.

“Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã có cơ hội đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn gặt hái những thành công lớn tại các giải đấu châu Á. Đây là niềm vinh dự lớn, là khoảnh khắc vô cùng quý giá trong sự nghiệp của tôi” – HLV Bae Ji Won viết trên trang cá nhân.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ thêm: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong lần trở lại này. Đặc biệt, tôi sẽ làm tất cả để giúp Ninh Bình trở thành nhà vô địch V-League”.

Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 34 điểm, kém 11 điểm so với ngôi đầu của CAHN và 4 điểm so với vị trí thứ nhì của Thể Công Viettel. HLV Bae Ji Won sẽ ra mắt đội bóng mới khi Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND tại vòng 19 vào lúc 18h00 ngày 18/4.