Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo

ĐT Malaysia nhận tin không vui khi LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra án phạt chính thức liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. ĐT Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu có sử dụng các cầu thủ nhập tịch “lậu” tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận đấu với ĐT Nepal (tháng 3/2025) và ĐT Việt Nam (tháng 6/2025).

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á Windsor John (Ảnh: AFC).

Án phạt này khiến ĐT Malaysia bị trừ 6 điểm, qua đó đứng nhì bảng F với 9 điểm và hết cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Dù vậy, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn còn một khoảng thời gian nhất định để kháng cáo, thậm chí có thể một lần nữa đưa vụ việc tới Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John chia sẻ: “FAM có một khoảng thời gian để kháng cáo. Nếu sau khi kháng cáo mà FAM vẫn không hài lòng, họ có thể đưa vụ việc ra CAS. Quy trình này là giống nhau trong bóng đá”.

Trước đó khi FIFA đưa ra án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, FAM cũng đưa vụ việc ra CAS nhưng sau đó phán quyết về cơ bản không có nhiều thay đổi. Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia chỉ được giảm nhẹ từ cấm tất cả mọi hoạt động bóng đá thành cấm thi đấu, nghĩa là được phép tập luyện ở câu lạc bộ chủ quản để duy trì phong độ.