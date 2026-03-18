Chuyên gia bóng đá Malaysia chỉ ra cách để xoa dịu dư luận sau án phạt của AFC

Thứ Tư, 10:13, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyên gia bóng đá Malaysia đánh giá cách duy nhất để vượt qua những chỉ trích là giành kết quả tốt trong trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới.

Bóng đá Malaysia nhận tin xấu khi LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra án phạt về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu sử dụng các cầu thủ nhập tịch này khi gặp ĐT Việt Nam (10/6/2025) và ĐT Nepal (25/3/2025) tại vòng loại Asian Cup 2027.

chuyen gia bong da malaysia chi ra cach de xoa diu du luan sau an phat cua afc hinh anh 1
ĐT Malaysia đang chịu nhiều sức ép (Ảnh: NST)

Án phạt này khiến ĐT Malaysia hết cơ hội dự Asian Cup 2027 khi chỉ còn 9 điểm, trong khi ĐT Việt Nam đứng đầu bảng F với 15 điểm. Trận đấu cuối cùng giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa về mặt tinh thần với cả hai đội.

Trước những chỉ trích về phía LĐBĐ Malaysia liên quan đến việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định, chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim cho rằng chỉ có một cách để xoa dịu dư luận: “Người hâm mộ đang giận dữ về sự cố này. Chiến thắng trước đó bị huỷ kết quả, tôi tin ĐT Việt Nam đang chờ đợi trận đấu trên sân nhà để tiếp tục trừng phạt ĐT Malaysia bằng một chiến thắng đậm”.

“ĐT Malaysia giờ cần phải hành động, các cầu thủ cần thi đấu vì niềm tự hào dân tộc. Mọi thứ đang bất lợi nhưng các cầu thủ cần đứng dậy, kết thúc vòng loại một cách vinh quang. Đây là bài kiểm tra cho bản lĩnh của các cầu thủ”.

Chuyên gia Zulakbal cũng cho rằng đây là bài học lớn với bóng đá Malaysia: “Chúng ta có thể thắng trong trận đấu với ĐT Nepal mà không cần các cầu thủ nhập tịch. Đây là tính toán sai từ đội tuyển và giờ chúng ta bị loại khỏi Asian Cup. Đây là bài học để chúng ta không đi đường tắt”.

Như Đạt/VOV.VN
