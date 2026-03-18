Một đội tuyển bóng đá mất chức vô địch vì bị xử thua giống Malaysia

Thứ Tư, 05:44, 18/03/2026
VOV.VN - Bóng đá thế giới vừa chứng kiến thêm một ĐT bóng đá nam bị xử thua 0-3 giống ĐT Malaysia, đó là ĐT Senegal ở châu Phi. Nhưng án phạt này còn khiến đại diện Tây Phi mất đi chức vô địch châu lục.

Không lâu sau khi AFC ra quyết định xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal và ĐT Việt Nam 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, bóng đá thế giới chứng kiến thêm một ĐT bóng đá nam bị xử thua 0-3 là ĐT Senegal. 

mot doi tuyen bong da mat chuc vo dich vi bi xu thua giong malaysia hinh anh 1
Hình ảnh hỗn loạn ở trận chung kết AFCON 2025 diễn ra cuối tháng 1/2026. (Ảnh: Reuters). 

Theo đó, LĐBĐ châu Phi (CAF) phán quyết ĐT Senegal bị xử thua ĐT Morocco 0-3 ở trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON 2025) do các cầu thủ tự ý bỏ dở trận đấu để phản đối quyết định của trọng tài. Đây là điều đã được quy định trong điều lệ của AFCON. 

Với phán quyết này của CAF, ĐT Senegal từ tư cách vô địch giải với thắng lợi 1-0 trước ĐT Morocco nay sẽ trở thành đội thua cuộc và giành ngôi á quân trong khi ĐT Morocco được xác định là chủ nhân của chức vô địch. Các thành viên ĐT Senegal sẽ có nghĩa vụ trả lại huy chương vàng và cúp vô địch cho CAF để tổ chức này sớm trao lại cho ĐT Morocco. 

Ở trận chung kết AFCON 2025 diễn ra vào tháng 1/2026, ĐT Senegal đã có hành động không đẹp khi bỏ dở trận đấu để phản ứng quyết định của tổ trọng tài cho ĐT Morocco được hưởng phạt đền ở phút bù giờ của hiệp 2 sau tình huống El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Brahim Díaz trong vòng cấm. 

Chính HLV trưởng Pape Thiaw của ĐT Senegal khi đó đã ra dấu để các học trò bỏ vào phòng thay đồ khiến trận chung kết bị gián đoạn trong 15 phút. Sau đó khi trận đấu trở lại, cầu thủ của Morocco đá hỏng phạt đền còn ĐT Senegal tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ sau cú sút của Pape Gueye. 

Sau khi trận đấu kết thúc, LĐBĐ Morocco đã gửi đơn khiếu nại lên CAF về tình huống bỏ dở trận của các cầu thủ Senegal và đến hôm nay, CAF đã ra phán quyết cuối cùng. 

PV/VOV.VN
