Tottenham sa thải HLV Tudor giữa áp lực trụ hạng

Thứ Hai, 07:13, 30/03/2026
VOV.VN - CLB Tottenham Hotspur chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Igor Tudor theo thỏa thuận đồng thuận, chỉ sau 43 ngày ông nắm quyền.

Chiến lược gia 47 tuổi được bổ nhiệm thay thế Thomas Frank hồi tháng trước, nhưng chỉ giành được 1 chiến thắng sau 7 trận, đẩy Tottenham sâu hơn vào cuộc đua trụ hạng. “Gà trống” hiện đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm.

Tottenham sa thải HLV Tudor (Ảnh: Tottenham).

Chiến thắng duy nhất dưới thời HLV Tudor là trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League, nhưng Tottenham vẫn bị loại khi để thua tổng tỷ số 5-7. Trận cuối của ông kết thúc bằng thất bại 0-3 trước Nottingham Forest.

Trong thông báo chính thức, Tottenham xác nhận HLV Tudor rời CLB có hiệu lực ngay lập tức, cùng với đó là hai trợ lý là HLV thủ môn Tomislav Rogic và HLV thể lực Riccardo Ragnacci.

Trước mắt, HLV Bruno Saltor tạm phụ trách các buổi tập của đội bóng này. Được biết, Tottenham có thể bổ nhiệm HLV mới trong vài ngày tới, trước chuyến làm khách tại Sunderland ngày 12/4.

Hiện tại, Roberto De Zerbi và Mauricio Pochettino nổi lên là những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Tottenham. Bên cạnh đó, Sean Dyche và Adi Hutter cũng được cân nhắc như các phương án ngắn hạn, trong bối cảnh đội bóng cần nhanh chóng ổn định băng ghế huấn luyện để phục vụ cuộc chiến trụ hạng.

PV/VOV.VN
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Tottenham lâm nguy
Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh: Tottenham sẽ thoát hiểm?

VOV.VN - Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh đang có những diễn biến rất hấp dẫn và Tottenham đã có những dấu hiệu cho thấy họ hoàn toàn có thể thoát hiểm.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Công làm thủ phá, Liverpool hòa cay đắng Tottenham

VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 23h30 hôm nay 15/3 trên sân Anfield.

