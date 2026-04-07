Lý Hoàng Nam “phản đòn cực gắt” sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới

Lý Hoàng Nam thi đấu thuyết phục khi đánh bại Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6) ở chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Danh hiệu này giúp tay vợt sinh năm 1997 vươn lên hạng 17 thế giới trên bảng xếp hạng PPA.

Dù giải đấu đã khép lại nhưng dư âm vẫn nóng với màn “khẩu chiến” đáng chú ý, mở ra nhiều kỳ vọng cho pickleball Việt Nam. Tâm điểm là cuộc đối đáp giữa Lý Hoàng Nam và Federico Staksrud.

Theo đó, Federico Staksrud bất ngờ đưa ra nhận định gây tranh cãi về trình độ của các tay vợt Việt Nam. Tay vợt số 2 thế giới cho rằng những chiến thắng trên sân nhà chưa đủ để khẳng định đẳng cấp quốc tế.

“Hoàng Nam và Vinh Hiển rất giỏi, nhưng họ chưa thi đấu ở Mỹ để kiểm chứng năng lực”, Staksrud nhấn mạnh. Đây là quan điểm có cơ sở khi Mỹ được xem là trung tâm của pickleball với hệ thống PPA Tour khắc nghiệt.

Trước phát biểu mang tính “khích tướng”, Hoàng Nam không phản ứng tiêu cực mà tỏ ra điềm tĩnh. Anh thẳng thắn thừa nhận sự khác biệt về điều kiện thi đấu giữa Mỹ và châu Á là rất lớn.

Quan trọng hơn, tay vợt số 1 Việt Nam lập tức đưa ra kế hoạch hành động cụ thể cho tương lai. Hoàng Nam xác nhận “sẽ cố gắng sang Mỹ để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào” vào cuối năm 2026 để kiểm chứng năng lực bản thân.

Ít ai biết rằng phía sau chức vô địch là áp lực lớn khi Hoàng Nam từng hai lần thất bại trước Vinh Hiển. Chiến thắng của Vinh Hiển trước Staksrud ở bán kết đã trở thành động lực tinh thần giúp anh bùng nổ.

