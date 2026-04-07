中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý Hoàng Nam “phản đòn cực gắt” sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới

Thứ Ba, 10:30, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lý Hoàng Nam đáp trả mạnh mẽ sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới - Federico Staksrud.

Lý Hoàng Nam thi đấu thuyết phục khi đánh bại Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6) ở chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Danh hiệu này giúp tay vợt sinh năm 1997 vươn lên hạng 17 thế giới trên bảng xếp hạng PPA.

ly hoang nam phan don cuc gat sau man khich tuong tu tay vot so 2 the gioi hinh anh 1
Lý Hoàng Nam vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. (Ảnh: PPA Tour)

Dù giải đấu đã khép lại nhưng dư âm vẫn nóng với màn “khẩu chiến” đáng chú ý, mở ra nhiều kỳ vọng cho pickleball Việt Nam. Tâm điểm là cuộc đối đáp giữa Lý Hoàng Nam và Federico Staksrud.

Theo đó, Federico Staksrud bất ngờ đưa ra nhận định gây tranh cãi về trình độ của các tay vợt Việt Nam. Tay vợt số 2 thế giới cho rằng những chiến thắng trên sân nhà chưa đủ để khẳng định đẳng cấp quốc tế.

“Hoàng Nam và Vinh Hiển rất giỏi, nhưng họ chưa thi đấu ở Mỹ để kiểm chứng năng lực”, Staksrud nhấn mạnh. Đây là quan điểm có cơ sở khi Mỹ được xem là trung tâm của pickleball với hệ thống PPA Tour khắc nghiệt.

Trước phát biểu mang tính “khích tướng”, Hoàng Nam không phản ứng tiêu cực mà tỏ ra điềm tĩnh. Anh thẳng thắn thừa nhận sự khác biệt về điều kiện thi đấu giữa Mỹ và châu Á là rất lớn.

Quan trọng hơn, tay vợt số 1 Việt Nam lập tức đưa ra kế hoạch hành động cụ thể cho tương lai. Hoàng Nam xác nhận “sẽ cố gắng sang Mỹ để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào” vào cuối năm 2026 để kiểm chứng năng lực bản thân.

Ít ai biết rằng phía sau chức vô địch là áp lực lớn khi Hoàng Nam từng hai lần thất bại trước Vinh Hiển. Chiến thắng của Vinh Hiển trước Staksrud ở bán kết đã trở thành động lực tinh thần giúp anh bùng nổ.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Lý Hoàng Nam PPA
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026
Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu vượt trội so với Trương Vinh Hiển trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-6.

Lý Hoàng Nam chạm trán Trương Vinh Hiển ở chung kết PPA Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển hạ số hai thế giới Frederico Staksrud (Argentina) 2-1 trong trận bán kết kịch tính, giành vé vào chung kết PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026.

Hoàng Nam và Vinh Hiển vào bán kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều giành thắng lợi dễ dàng để tiến vào vòng bán kết nội dung đơn nam giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá