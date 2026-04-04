Trận cầu tâm điểm ở Cúp C1 châu Âu có thể vắng ngôi sao sáng giá

Thứ Bảy, 11:00, 04/04/2026
VOV.VN - Harry Kane - ngôi sao của Bayern Munich có thể sẽ vắng mặt trong trận gặp Real Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Trận cầu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 8/4 trên sân Bernabeu giữa Real Madrid và Bayern Munich.

Trước trận đấu này, đội khách Bayern Munich đón tin không vui về lực lượng khi tiền đạo ngôi sao Harry Kane chấn thương và nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt. Trước đó, HLV Kompany của Bayern xác nhận Kane sẽ không thể ra sân tại Bundesliga trong trận đấu diễn ra vào tối nay (4/4) khi đội bóng vùng Bavaria đến làm khách của Freiburg.

Kane gặp vấn đề ở mắt cá chân khi làm nhiệm vụ với ĐT Anh ở FIFA Days tháng 3/2026. Đó là tổn thất đáng kể với Bayern Munich trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn rất nhạy cảm của mùa giải.

Dù HLV Kompany hy vọng Kane có thể trở lại trong trận đấu giữa tuần sau nhưng nếu ra sân trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục, cầu thủ người Anh cũng khó có thể phát huy hết khả năng.

Từ đầu năm 2026, Kane thường xuyên gặp vấn đề về thể lực cũng như những chấn thương nhỏ. Cầu thủ người Anh đã có một số trận đấu chỉ đủ khả năng vào sân từ ghế dự bị.

Kane đang là chân sút chủ lực của Bayern với 53 bàn thắng sau 45 trận trên mọi đấu trường mùa này. Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 9 điểm so với Borussia Dortmund và rất cần sự phục vụ của chân sút chủ lực trong giai đoạn quyết định.

Tính từ khi gia nhập Bayern cách đây hơn hai năm, Kane đã ghi được 133 bàn thắng sau 136 lần ra sân. Cùng với đại diện nước Đức, Kane đã có được hai danh hiệu là Bundesliga 2024/2025 và Siêu Cúp Đức 2025. Đó cũng chính là những danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1993. Trước đó, Kane trải qua 14 năm thi đấu cho Tottenham nhưng không đạt được danh hiệu chính thức nào.

