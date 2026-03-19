Lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Năm, 11:17, 19/03/2026
VOV.VN - Trang chủ UEFA đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Sau khi kết thúc vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026, ban tổ chức đã xác định được 4 cặp đấu vòng tứ kết gồm: PSG – Liverpool, Real Madrid – Bayern Munich, Barca – Atletico Madrid và Sporting – Arsenal.

Theo lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026, các trận lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào rạng sáng 8/4 và 9/4 còn các trận lượt về diễn ra vào rạng sáng 15/4 và 16/4. Tất cả các trận tứ kết đều bắt đầu ở khung giờ 02h00 theo giờ Việt Nam.

Trang chủ UEFA công bố lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Theo kết quả phân nhánh, đội thắng trong cặp tứ kết PSG – Liverpool sẽ gặp đội thắng trong cặp Real Madrid – Bayern Munich ở bán kết và đội thắng trong cặp tứ kết Barca – Atletico Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp Sporting – Arsenal ở bán kết.

Với việc Barca gặp Atletico Madrid, bóng đá Tây Ban Nha chắc chắn sẽ có đại diện ở bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Thậm chí, có thể xảy ra kịch bản Real Madrid đối đầu với Barca hoặc Atletico Madrid để tạo nên cuộc đấu nội bộ của bóng đá Tây Ban Nha ở chung kết.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Lượt đi

02h00 ngày 8/4: Real Madrid – Bayern Munich

02h00 ngày 8/4: Sporting – Arsenal

02h00 ngày 9/4: PSG – Liverpool

02h00 ngày 9/4: Barca – Atletico Madrid

Lượt về

02h00 ngày 15/4: Atletico Madrid – Barca

02h00 ngày 15/4: Liverpool – PSG

02h00 ngày 16/4: Bayern Munich – Real Madrid

02h00 ngày 16/4: Arsenal – Sporting

PV/VOV.VN
