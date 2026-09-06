Trực tiếp Arsenal 2-1 Chelsea vòng 3 Ngoại hạng Anh: Tuyệt phẩm của Pháo thủ
VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 tối nay 6/9.
69': Nguy hiểm !!! Sáka dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Chelsea.
60': Thay người !!! Chelsea có liền hai sự thay đổi người khi Pep Chavarría và Malo Gusto vào sân thế chỗ Hato và Lavia.
50': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ Arsenal và Tzolis chuyền bóng từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm để Kai Havertz thả bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Ødegaard dễ dàng thoát xuống và hạ gục thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháo thủ !!!
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
45'+5: Hết hiệp một !!! Arsenal và Chelsea tạm hòa nhau 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Emirates.
45'+3: CỘT DỌC CỨU THUA !!! Pedro Neto đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn David Raya đã bó tay nhưng bóng dội cột dọc khung thành Arsenal bật ra.
37': Không được !!! Tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của các cầu thủ Arsenal và Joao Pedro sau khi quan sát thấy thủ môn David Raya đã rời xa khung thành thì tiền đạo Chelsea quyết định tung ra cú dứt điểm chân phải từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.
34': Sút xa !!! Lewis-Skelly thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái từ tuyến hai đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea.
31': Nguy hiểm !!! Joao Pedro giữ bóng khéo léo trước khi nhả bóng cho Morgan Rogers xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua hậu vệ Arsenal và dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc góc xa khung thành thủ môn David Raya.
25': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Declan Rice chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal !!!
23': Phối hợp nhịp nhàng !!! Bóng được căng ngang vào vòng cấm Chelsea từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal, Kai Havertz khống chế bóng gọn gàng trước khi làm động tác giả dứt điểm và giật gót để Ødegaard băng lên từ phía sau sút bóng chân trái nhưng hậu vệ áo xanh đã chơi lăn xả, lấy thân mình che chắn cho khung thành của thủ môn Emiliano Martínez.
21': Dứt điểm !!! Cole Palmer khống chế bóng khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái khiến thủ môn David Raya phải mất hai nhịp mới ôm gọn trái bóng trước đà băng vào của Joao Pedro.
15': Đánh đầu !!! Ødegaard bấm bóng tinh tế vào vòng cấm để Kai Havertz dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Chelsea.
12': VÀOOOOOOO !!! Rice treo bóng tinh tế vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm khiến một hậu vệ Chelsea phá hụt bóng, Gabriel Magalhães băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã băng ra cản phá thành công, Konsa sau đó lao vào đá bồi đưa bóng dội cột dọc bật ra và Calafiori chỉ việc dứt điểm chân phải vào khung thành đã bỏ trống.
Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định Konsa đã việt vị và bàn thắng không được công nhận cho các cầu thủ Arsenal.
5': Nguy hiểm !!! Ødegaard đá sệt vào vòng cấm từ chấm đá phạt ngay ngang vòng cấm địa chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal để Calafiori băng vào đá bồi cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã lao ra rất nhanh khép góc, cứu thua cho Chelsea.
2': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal và Morgan Rogers ngay lập tức tung ra cú chân phải rất nhanh đưa bóng chìm vào cự li gần, đánh bại thủ môn David Raya, mở tỷ số cho Chelsea !!!
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Arsenal ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Chelsea mặc áo xanh - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Đội hình ra sân:
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Lewis-Skelly; Saka, Havertz, Tzolis.
Dự bị: Arrizabalaga, Hincapie, Zubimendi, Merino, Guimaraes, Eze, Madueke, Dowman, Gyokeres.
Chelsea (3-4-2-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Lacroix; Neto, James, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.
Dự bị: Penders, Colwill, Gusto, Chavvaria, Barco, Quenda, Gittens, Estevao, Welbeck.
Trọng tài chính: Chris Kavanagh.
Chelsea khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy hứng khởi nhưng chuyến làm khách Arsenal tại vòng 3 Premier League sẽ là bài kiểm tra lớn nhất với Xabi Alonso. The Blues toàn thắng 3 trận chính thức đầu mùa, ghi 9 bàn, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 5 bàn sau hai vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.
Sau mùa giải 2025/26 gây thất vọng với vị trí thứ 10, Chelsea tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Tây London bổ nhiệm Xabi Alonso và đưa về nhiều tân binh, đồng thời bổ sung kinh nghiệm bằng Jordan Henderson và Danny Welbeck.
Alonso nhanh chóng áp dụng sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông thành công cùng Bayer Leverkusen. Công thức này mang lại hiệu quả trên hàng công khi Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro tạo thành bộ ba giàu khả năng đột biến.
Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là điểm yếu rõ rệt. Chelsea đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League, trong đó nhận 5 bàn thua sau hai vòng đầu mùa. Đây là bài toán Alonso khó giải quyết ngay lập tức.
Arsenal bước vào trận derby London với nền tảng phòng ngự tốt hơn hẳn. Pháo thủ toàn thắng hai vòng đầu và chưa nhận bàn thua. Trong hai trận này, đối thủ chỉ tung 11 cú dứt điểm, với duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích.
Nếu tính cả trận tranh Siêu cúp Anh, Arsenal đã giữ sạch lưới cả ba trận đầu mùa. Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của HLV Mikel Arteta.
Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn cần giải bài toán nhân sự trên hàng công sau khi Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus ra đi mà không có thêm tân binh trong ngày cuối chuyển nhượng. Dù vậy, Arteta vẫn sở hữu nhiều lựa chọn với Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze.
Chelsea cũng gặp bất lợi về thành tích đối đầu. The Blues không thắng Arsenal trong 9 lần chạm trán gần nhất tại Premier League và thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates.
Với sự ổn định của Arsenal và những vấn đề phòng ngự Chelsea chưa giải quyết được, trận derby London sẽ là phép thử đáng kể cho tham vọng của Xabi Alonso.
Trực tiếp Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 tối nay 6/9.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).