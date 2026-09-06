English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Arsenal 2-1 Chelsea vòng 3 Ngoại hạng Anh: Tuyệt phẩm của Pháo thủ

Chủ Nhật, 23:45, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 tối nay 6/9.

00:02

69': Nguy hiểm !!! Sáka dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Chelsea.

23:54
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 1
Ødegaard nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal trước Chelsea (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 2
Ảnh: Reuters
23:53

60': Thay người !!! Chelsea có liền hai sự thay đổi người khi Pep Chavarría và Malo Gusto vào sân thế chỗ Hato và Lavia.

23:44

50': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ Arsenal và Tzolis chuyền bóng từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm để Kai Havertz thả bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Ødegaard dễ dàng thoát xuống và hạ gục thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháo thủ !!!

23:38
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 3
Hiệp hai bùng nổ bàn thắng? (Ảnh: Reuters)
23:37

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

23:21

45'+5: Hết hiệp một !!! Arsenal và Chelsea tạm hòa nhau 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Emirates.

23:21
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 4
Arsenal và Chelsea chơi đôi công quyết liệt (Ảnh: Reuters)
23:20

45'+3: CỘT DỌC CỨU THUA !!! Pedro Neto đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn David Raya đã bó tay nhưng bóng dội cột dọc khung thành Arsenal bật ra.

23:08

37': Không được !!! Tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của các cầu thủ Arsenal và Joao Pedro sau khi quan sát thấy thủ môn David Raya đã rời xa khung thành thì tiền đạo Chelsea quyết định tung ra cú dứt điểm chân phải từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.

23:05
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 5
Kai Havertz quân bình tỷ số với pha dứt điểm quyết đoán (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 6
Ảnh: Reuters
23:04

34': Sút xa !!! Lewis-Skelly thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái từ tuyến hai đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea.

23:02

31': Nguy hiểm !!! Joao Pedro giữ bóng khéo léo trước khi nhả bóng cho Morgan Rogers xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua hậu vệ Arsenal và dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc góc xa khung thành thủ môn David Raya.

22:58
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 7
Kai Havertz quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal trước Chelsea (Ảnh: Reuters)
22:56

25': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Declan Rice chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal !!! 

22:54

23': Phối hợp nhịp nhàng !!! Bóng được căng ngang vào vòng cấm Chelsea từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal, Kai Havertz khống chế bóng gọn gàng trước khi làm động tác giả dứt điểm và giật gót để Ødegaard băng lên từ phía sau sút bóng chân trái nhưng hậu vệ áo xanh đã chơi lăn xả, lấy thân mình che chắn cho khung thành của thủ môn Emiliano Martínez.

22:52

21': Dứt điểm !!! Cole Palmer khống chế bóng khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái khiến thủ môn David Raya phải mất hai nhịp mới ôm gọn trái bóng trước đà băng vào của Joao Pedro.

22:50
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 8
Tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea... (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 9
.... dẫn tới bàn thắng của Calafiori (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 10
... nhưng VAR từ chối vì lỗi việt vị (Ảnh: Reuters)
22:46

15': Đánh đầu !!! Ødegaard bấm bóng tinh tế vào vòng cấm để Kai Havertz dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Chelsea.

22:44

12': VÀOOOOOOO !!! Rice treo bóng tinh tế vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm khiến một hậu vệ Chelsea phá hụt bóng, Gabriel Magalhães băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã băng ra cản phá thành công, Konsa sau đó lao vào đá bồi đưa bóng dội cột dọc bật ra và Calafiori chỉ việc dứt điểm chân phải vào khung thành đã bỏ trống.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định Konsa đã việt vị và bàn thắng không được công nhận cho các cầu thủ Arsenal. 

22:38
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 11
Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 12
Ảnh: Reuters
22:36

5': Nguy hiểm !!! Ødegaard đá sệt vào vòng cấm từ chấm đá phạt ngay ngang vòng cấm địa chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal để Calafiori băng vào đá bồi cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã lao ra rất nhanh khép góc, cứu thua cho Chelsea.

22:33

2': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal và Morgan Rogers ngay lập tức tung ra cú chân phải rất nhanh đưa bóng chìm vào cự li gần, đánh bại thủ môn David Raya, mở tỷ số cho Chelsea !!!

22:31

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Arsenal ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Chelsea mặc áo xanh - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

22:12
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 13
Sân Emirates sẵn sàng cho đại chiến Arsenal vs Chelsea vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 (Ảnh: Reuters)
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 14
Ảnh: Reuters
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 15
Ảnh: Reuters
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 16
Ảnh: Reuters
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 17
Ảnh: Reuters
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 18
Ảnh: Reuters
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 19
Ảnh: Reuters
22:05

Đội hình ra sân:

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Lewis-Skelly; Saka, Havertz, Tzolis.

Dự bị: Arrizabalaga, Hincapie, Zubimendi, Merino, Guimaraes, Eze, Madueke, Dowman, Gyokeres.

Chelsea (3-4-2-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Lacroix; Neto, James, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Dự bị: Penders, Colwill, Gusto, Chavvaria, Barco, Quenda, Gittens, Estevao, Welbeck.

Trọng tài chính: Chris Kavanagh.

21:39
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 20
Đội hình của Arsenal.
truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 21
Đội hình của Chelsea.
14:56

Chelsea khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy hứng khởi nhưng chuyến làm khách Arsenal tại vòng 3 Premier League sẽ là bài kiểm tra lớn nhất với Xabi Alonso. The Blues toàn thắng 3 trận chính thức đầu mùa, ghi 9 bàn, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 5 bàn sau hai vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Sau mùa giải 2025/26 gây thất vọng với vị trí thứ 10, Chelsea tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Tây London bổ nhiệm Xabi Alonso và đưa về nhiều tân binh, đồng thời bổ sung kinh nghiệm bằng Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Alonso nhanh chóng áp dụng sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông thành công cùng Bayer Leverkusen. Công thức này mang lại hiệu quả trên hàng công khi Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro tạo thành bộ ba giàu khả năng đột biến.

truc tiep arsenal 2-1 chelsea vong 3 ngoai hang anh tuyet pham cua phao thu hinh anh 23

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là điểm yếu rõ rệt. Chelsea đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League, trong đó nhận 5 bàn thua sau hai vòng đầu mùa. Đây là bài toán Alonso khó giải quyết ngay lập tức.

Arsenal bước vào trận derby London với nền tảng phòng ngự tốt hơn hẳn. Pháo thủ toàn thắng hai vòng đầu và chưa nhận bàn thua. Trong hai trận này, đối thủ chỉ tung 11 cú dứt điểm, với duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích.

Nếu tính cả trận tranh Siêu cúp Anh, Arsenal đã giữ sạch lưới cả ba trận đầu mùa. Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của HLV Mikel Arteta.

Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn cần giải bài toán nhân sự trên hàng công sau khi Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus ra đi mà không có thêm tân binh trong ngày cuối chuyển nhượng. Dù vậy, Arteta vẫn sở hữu nhiều lựa chọn với Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze.

Chelsea cũng gặp bất lợi về thành tích đối đầu. The Blues không thắng Arsenal trong 9 lần chạm trán gần nhất tại Premier League và thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates.

Với sự ổn định của Arsenal và những vấn đề phòng ngự Chelsea chưa giải quyết được, trận derby London sẽ là phép thử đáng kể cho tham vọng của Xabi Alonso.

Trực tiếp Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 tối nay 6/9.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó
Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City khi cả 2 đội cùng có 6 điểm và có hiệu số +4.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City khi cả 2 đội cùng có 6 điểm và có hiệu số +4.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 02h00 ngày 1/9 trên sân vận động Villa Park.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Aston Villa vs Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 02h00 ngày 1/9 trên sân vận động Villa Park.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8: Arsenal thắng dễ trong trận mở màn mùa giải
Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8: Arsenal thắng dễ trong trận mở màn mùa giải

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8 được chú ý khi Arsenal có chiến thắng dễ dàng trước đội bóng mới lên hạng là Coventry.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8: Arsenal thắng dễ trong trận mở màn mùa giải

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8: Arsenal thắng dễ trong trận mở màn mùa giải

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 22/8 được chú ý khi Arsenal có chiến thắng dễ dàng trước đội bóng mới lên hạng là Coventry.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế