Trực tiếp Arsenal 2-1 Chelsea vòng 3 Ngoại hạng Anh: Tuyệt phẩm của Pháo thủ

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Chelsea khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy hứng khởi nhưng chuyến làm khách Arsenal tại vòng 3 Premier League sẽ là bài kiểm tra lớn nhất với Xabi Alonso. The Blues toàn thắng 3 trận chính thức đầu mùa, ghi 9 bàn, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 5 bàn sau hai vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Sau mùa giải 2025/26 gây thất vọng với vị trí thứ 10, Chelsea tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Tây London bổ nhiệm Xabi Alonso và đưa về nhiều tân binh, đồng thời bổ sung kinh nghiệm bằng Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Alonso nhanh chóng áp dụng sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông thành công cùng Bayer Leverkusen. Công thức này mang lại hiệu quả trên hàng công khi Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro tạo thành bộ ba giàu khả năng đột biến.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là điểm yếu rõ rệt. Chelsea đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League, trong đó nhận 5 bàn thua sau hai vòng đầu mùa. Đây là bài toán Alonso khó giải quyết ngay lập tức.

Arsenal bước vào trận derby London với nền tảng phòng ngự tốt hơn hẳn. Pháo thủ toàn thắng hai vòng đầu và chưa nhận bàn thua. Trong hai trận này, đối thủ chỉ tung 11 cú dứt điểm, với duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích.

Nếu tính cả trận tranh Siêu cúp Anh, Arsenal đã giữ sạch lưới cả ba trận đầu mùa. Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của HLV Mikel Arteta.

Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn cần giải bài toán nhân sự trên hàng công sau khi Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus ra đi mà không có thêm tân binh trong ngày cuối chuyển nhượng. Dù vậy, Arteta vẫn sở hữu nhiều lựa chọn với Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze.

Chelsea cũng gặp bất lợi về thành tích đối đầu. The Blues không thắng Arsenal trong 9 lần chạm trán gần nhất tại Premier League và thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates.

Với sự ổn định của Arsenal và những vấn đề phòng ngự Chelsea chưa giải quyết được, trận derby London sẽ là phép thử đáng kể cho tham vọng của Xabi Alonso.