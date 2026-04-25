Trực tiếp Arsenal - Newcastle: Lấy lại ngôi đầu được không?

Thứ Bảy, 14:15, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Newcastle trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 25/4.

12:29

Sau 200 ngày thống trị ngôi đầu, Arsenal chính thức đánh mất vị thế vào tay Man City. Thầy trò Mikel Arteta đang đứng trước bờ vực trắng tay nếu không kịp thức tỉnh trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Arsenal tự "bắn vào chân mình"

Giữa tuần qua, chiến thắng tối thiểu 1-0 của Man City trước Burnley không chỉ tiễn đội bóng này xuống hạng mà còn tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch. Kết quả này đưa Man xanh trở lại ngôi đầu Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Hiện tại, Arsenal và Man City cùng có 70 điểm và hiệu số +37. Tuy nhiên, đội bóng Bắc London phải ngậm ngùi xếp thứ 2 do kém chỉ số bàn thắng. Việc đánh mất lợi thế ở thời điểm nhạy cảm nhất cho thấy Pháo thủ đang tự "bắn vào chân" bởi sự thiếu ổn định.

"Lời nguyền" tháng Tư của Mikel Arteta

Thống kê chỉ ra rằng tháng Tư luôn là cơn ác mộng với Arsenal dưới thời Arteta. Đây là tháng đấu đội bóng này đạt tỉ lệ giành điểm thấp nhất (trung bình 1,48 điểm/trận). Đáng chú ý, 18% số trận thua của Arsenal tại Premier League dưới triều đại Arteta đều rơi vào tháng này.

Mùa này cũng không ngoại lệ. Arsenal lần lượt bị loại khỏi FA Cup và để thua liên tiếp 2 trận quan trọng tại giải quốc nội. Dù đã lọt vào bán kết Champions League sau khi vượt qua Sporting Lisbon, lối chơi của Pháo thủ vẫn bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Việc để thua 4/6 trận gần nhất – nhiều hơn tổng số thất bại trong 52 trận trước đó – là minh chứng rõ nhất cho việc Arsenal đang hụt hơi trước áp lực.

Tháng Tư ác mộng vẫn chưa kết thúc khi trước mắt Arsenal là chuyến hành khách tới sân của Newcastle. Dù "Chích chòe" đang khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp và đứng vị trí thứ 14, họ vẫn là thử thách không dễ vượt qua. Lịch sử đối đầu cho thấy Arsenal chỉ thắng được 50% trong 8 lần chạm trán Newcastle gần nhất tại Premier League.

Mikel Arteta khẳng định cuộc đua vô địch đã quay lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, người hâm mộ lo ngại Pháo thủ đang thất thế về bản lĩnh so với một Man City già rơ. Một kết quả hòa có thể giúp Arsenal lấy lại ngôi đầu trên lý thuyết, nhưng chỉ có một chiến thắng cách biệt mới giúp họ tạo ra lợi thế thực sự trong cuộc đua hiệu số.

Arsenal cần phải rũ bỏ kí ức buồn để chứng minh họ đủ tư cách cạnh tranh sòng phẳng với Man City, trước khi bước vào trận bán kết Champions League với Atletico Madrid.

 Trực tiếp Arsenal vs Newcastle trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 25/4.

Yến Hoàng/VOV.VN
