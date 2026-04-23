Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu

Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay từ phút thứ 5, khi Erling Haaland tận dụng đường chọc khe của Jérémy Doku để dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho đội khách.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 tính đến sáng 23/4.

Dù Burnley tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, hàng thủ Man City vẫn thi đấu chắc chắn, trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma nhiều lần cứu thua quan trọng. Ở chiều ngược lại, Haaland và các đồng đội tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp hai nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Với chiến thắng này, Man City có 70 điểm, cân bằng điểm số với Arsenal nhưng vượt lên chiếm ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

