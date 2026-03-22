Trực tiếp Arsenal vs Man City: Danh hiệu Cúp Liên Đoàn Anh thuộc về ai?

Danh hiệu đầu tiên của mùa giải quốc nội Anh sẽ được định đoạt trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh: một đội xếp thứ nhất và một đội đứng thứ hai. Khoảng cách 9 điểm hiện tại – dù Man City còn 1 trận chưa đấu và sẽ chạm trán Arsenal vào tháng tới – khiến trận chung kết tối nay có thể tạo ra tác động lớn đến phần còn lại của mùa giải.

Nếu Arsenal đánh bại Man City và duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, Pháo thủ không chỉ củng cố lợi thế tâm lý mà còn có thể giáng đòn mạnh vào sự tự tin vốn đang lung lay của đối thủ trong giai đoạn nước rút. Ngược lại, một chiến thắng cho Man City sẽ là cú hích quan trọng, giúp họ vượt qua giai đoạn sa sút với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 2 trận hòa trước Nottingham và West Ham, cùng 2 thất bại trước Real Madrid.

Chính vì thế, Cúp Liên Đoàn Anh từ trước đến nay vẫn chỉ được coi là danh hiệu nhỏ nhưng chắc chắn lúc này cả Man City lẫn Arsenal đều quyết tâm chiến thắng để có thể nâng cao cúp vô địch.

Trong trận đấu tối nay, Arsenal để ngỏ khả năng ra sân của Odegaard và Timber trong khi Merino tiếp tục vắng mặt. Với Man City, Gvardiol vắng mặt nhưng Haaland đủ sức khỏe để ra sân từ đầu.