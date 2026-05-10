中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Barca - Real Madrid: Kền kền trắng chiến đấu vì danh dự

Chủ Nhật, 15:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Barca vs Real Madrid vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/5.

10:22
truc tiep barca - real madrid ken ken trang chien dau vi danh du hinh anh 2
10:04

Real Madrid bước vào trận El Clasico với tâm thế của một kẻ bại trận. Đội bóng Hoàng gia đang đứng trước ngưỡng cửa của mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại tại mọi đấu trường: từ Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua cho đến Champions League và La Liga.

Niềm tin vỡ vụn sau kỷ nguyên Xabi Alonso

Người hâm mộ Real Madrid khó có thể chấp nhận thực tế này, nhất là khi CLB đã chi đậm để mang về những Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold và Mastantuono.

truc tiep barca - real madrid ken ken trang chien dau vi danh du hinh anh 4

Hồi cuối mùa 2024-25, HLV Carlo Ancelotti từng quả quyết Real sẽ lột xác. Lời tiên đoán của "Don Carlo" chỉ đúng trong 2 tháng đầu mùa giải này dưới thời Xabi Alonso. Khi đó, "Kền kền trắng" thi đấu như chẻ tre và lần đầu hạ gục Barca sau chuỗi 4 trận toàn thua. Tuy nhiên, vinh quang ngắn chẳng tày gang. Sự rạn nứt giữa Vinicius, Valverde với Alonso đã đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nội bộ, khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải rời Bernabeu.

Alvaro Arbeloa và phòng thay đồ mất kiểm soát

Việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa không mang lại "cú hích" như kỳ vọng. Nhà cầm quân 43 tuổi nhận gáo nước lạnh ngay trận ra mắt khi Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Tiếp đó là chuỗi phong độ phập phù dẫn đến việc dừng bước tại tứ kết Champions League và bị Barca bỏ xa trong cuộc đua La Liga.

Vấn đề cốt lõi: Arbeloa đang bất lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ — yếu tố tiên quyết để sinh tồn tại Bernabeu.

Hiện tại, Real kém Barca tới 11 điểm. Về lý thuyết, nếu thắng tại Camp Nou, khoảng cách sẽ rút ngắn xuống 8 điểm khi mùa giải còn 3 vòng. Nhưng thực tế, hy vọng vô địch của Real gần như bằng không. Mục tiêu duy nhất của họ lúc này chỉ là: Ngăn Barca đăng quang ngay trước mặt mình.

Khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Dù hừng hực quyết tâm, Real Madrid lại hành quân đến xứ Catalonia với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Arbeloa sẽ mất đi sự phục vụ của: Militao, Carvajal, Mendy, Valverde, Rodrygo, Arda Guler.

Ngoài tổn thất lực lượng, bóng ma nội bộ vẫn ám ảnh đội bóng. Vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni, cùng việc Mbappe bị cô lập khiến tinh thần chiến đấu của toàn đội chạm đáy. Tờ AS tiết lộ, nhiều cầu thủ như Carreras hay Asencio chỉ mong mùa giải này kết thúc càng sớm càng tốt.

Mbappe và Courtois tái xuất liệu có đủ?

Điểm sáng duy nhất cho Real là sự trở lại của Kylian Mbappe và Thibaut Courtois. Tuy nhiên, một cánh én khó làm nên mùa xuân khi Barca đang biến Camp Nou thành "pháo đài bất khả xâm phạm" với thành tích toàn thắng tại La Liga mùa này.

Ở chiều ngược lại, dù thiếu vắng Lamine Yamal do chấn thương, đoàn quân của Hansi Flick vẫn nắm giữ mọi lợi thế. Barca chỉ cần một trận hòa để bảo vệ ngôi vương. Thế nhưng, mục tiêu của các Cules chắc chắn là một chiến thắng để biến lễ đăng quang thành nỗi sầu thảm nhất cho đại kình địch.

LỰC LƯỢNG

- BARCA: Vắng Yamal và Christensen (chấn thương)

-REAL MADRID: Vắng Rodrygo, Militao, Guler, Carvajal, Mendy và Valverde (chấn thương)

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Barca thắng 5, thua 1 trong 6 trận gần nhất

- Real Madrid thắng 2, hòa 2, thua 2 trong 6 trận gần đây

- Barca thắng 1, thua 5 trong 6 lần gần nhất gặp Real Madrid

 Trực tiếp Barca vs Real Madrid vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/5.

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: trực tiếp Barca vs Real Madrid El Clasico 2026 Barca Real Madrid
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid vòng 35 La Liga
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid vòng 35 La Liga

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid thuộc khuôn khổ vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/5.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid vòng 35 La Liga

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid vòng 35 La Liga

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid thuộc khuôn khổ vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/5.

Real Madrid đưa ra án phạt bất ngờ cho Tchouameni và Valverde
Real Madrid đưa ra án phạt bất ngờ cho Tchouameni và Valverde

VOV.VN - Real Madrid chính thức đưa ra án phạt kỷ luật nội bộ với Tchouameni và Valverde sau vụ xô xát mới đây giữa hai cầu thủ.

Real Madrid đưa ra án phạt bất ngờ cho Tchouameni và Valverde

Real Madrid đưa ra án phạt bất ngờ cho Tchouameni và Valverde

VOV.VN - Real Madrid chính thức đưa ra án phạt kỷ luật nội bộ với Tchouameni và Valverde sau vụ xô xát mới đây giữa hai cầu thủ.

Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni
Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni

VOV.VN - Phía CLB Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni. Cầu thủ người Uruguay sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày.

Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni

Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni

VOV.VN - Phía CLB Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni. Cầu thủ người Uruguay sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế