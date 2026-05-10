Trực tiếp Barca - Real Madrid: Kền kền trắng chiến đấu vì danh dự

Real Madrid bước vào trận El Clasico với tâm thế của một kẻ bại trận. Đội bóng Hoàng gia đang đứng trước ngưỡng cửa của mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại tại mọi đấu trường: từ Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua cho đến Champions League và La Liga.

Niềm tin vỡ vụn sau kỷ nguyên Xabi Alonso

Người hâm mộ Real Madrid khó có thể chấp nhận thực tế này, nhất là khi CLB đã chi đậm để mang về những Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold và Mastantuono.

Hồi cuối mùa 2024-25, HLV Carlo Ancelotti từng quả quyết Real sẽ lột xác. Lời tiên đoán của "Don Carlo" chỉ đúng trong 2 tháng đầu mùa giải này dưới thời Xabi Alonso. Khi đó, "Kền kền trắng" thi đấu như chẻ tre và lần đầu hạ gục Barca sau chuỗi 4 trận toàn thua. Tuy nhiên, vinh quang ngắn chẳng tày gang. Sự rạn nứt giữa Vinicius, Valverde với Alonso đã đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nội bộ, khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải rời Bernabeu.

Alvaro Arbeloa và phòng thay đồ mất kiểm soát

Việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa không mang lại "cú hích" như kỳ vọng. Nhà cầm quân 43 tuổi nhận gáo nước lạnh ngay trận ra mắt khi Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Tiếp đó là chuỗi phong độ phập phù dẫn đến việc dừng bước tại tứ kết Champions League và bị Barca bỏ xa trong cuộc đua La Liga.

Vấn đề cốt lõi: Arbeloa đang bất lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ — yếu tố tiên quyết để sinh tồn tại Bernabeu.

Hiện tại, Real kém Barca tới 11 điểm. Về lý thuyết, nếu thắng tại Camp Nou, khoảng cách sẽ rút ngắn xuống 8 điểm khi mùa giải còn 3 vòng. Nhưng thực tế, hy vọng vô địch của Real gần như bằng không. Mục tiêu duy nhất của họ lúc này chỉ là: Ngăn Barca đăng quang ngay trước mặt mình.

Khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Dù hừng hực quyết tâm, Real Madrid lại hành quân đến xứ Catalonia với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Arbeloa sẽ mất đi sự phục vụ của: Militao, Carvajal, Mendy, Valverde, Rodrygo, Arda Guler.

Ngoài tổn thất lực lượng, bóng ma nội bộ vẫn ám ảnh đội bóng. Vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni, cùng việc Mbappe bị cô lập khiến tinh thần chiến đấu của toàn đội chạm đáy. Tờ AS tiết lộ, nhiều cầu thủ như Carreras hay Asencio chỉ mong mùa giải này kết thúc càng sớm càng tốt.

Mbappe và Courtois tái xuất liệu có đủ?

Điểm sáng duy nhất cho Real là sự trở lại của Kylian Mbappe và Thibaut Courtois. Tuy nhiên, một cánh én khó làm nên mùa xuân khi Barca đang biến Camp Nou thành "pháo đài bất khả xâm phạm" với thành tích toàn thắng tại La Liga mùa này.

Ở chiều ngược lại, dù thiếu vắng Lamine Yamal do chấn thương, đoàn quân của Hansi Flick vẫn nắm giữ mọi lợi thế. Barca chỉ cần một trận hòa để bảo vệ ngôi vương. Thế nhưng, mục tiêu của các Cules chắc chắn là một chiến thắng để biến lễ đăng quang thành nỗi sầu thảm nhất cho đại kình địch.