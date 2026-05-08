Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni

Thứ Sáu, 08:19, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phía CLB Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni. Cầu thủ người Uruguay sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày.

Trong buổi tập sáng ngày 7/5 theo giờ địa phương của Real Madrid, hai cầu thủ Tchouameni và Valverde đã xảy ra xô xát. Hậu quả là Valverde sau đó phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương. 

real madrid xac nhan valverde bi chan dong nao sau xo xat voi tchouameni hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters. 

Theo thông báo mới nhất từ trang chủ Real Madrid, Valverde bị chấn động não sau vụ việc và sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày. Như vậy, mùa giải 2025/2026 xem như đã kết thúc với tiền vệ sinh năm 1998 khi Real Madrid chỉ còn 4 trận đấu ở La Liga với vòng cuối cùng diễn ra ngày 24/5. 

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Tchouameni và Valverde đã có những mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng dẫn đến việc hai cầu thủ không giữ được bình tĩnh và đấm nhau trên sân tập.

Tuy nhiên sau khi ra viện, Valverde khẳng định anh bị thương do vô tình ngã vào một cái bàn chứ không có chuyện cầu thủ này và Tchouameni đấm nhau.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Uruguay ám chỉ đã có người tiết lộ thông tin nội bộ Real Madrid khiến mâu thuẫn giữa các cầu thủ trở nên nghiêm trọng hơn. Trên trang cá nhân, Valverde cũng gửi lời xin lỗi các CĐV Real Madrid vì những gì đã diễn ra. 

Phía Real Madrid cũng tuyên bố sẽ kỷ luật nội bộ cả Tchouameni lẫn Valverde. Án phạt chi tiết sẽ được đội bóng này công bố vào thời điểm thích hợp. 

PV/VOV.VN
Real Madrid ra thông báo chính thức về vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde
VOV.VN - Real Madrid ra thông báo chính thức về việc sẽ có những hình thức kỷ luật với Tchouameni và Valverde sau vụ xô xát mới đây giữa hai cầu thủ.

Kết quả bóng đá hôm nay 25/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để Real Betis cầm hòa 1-1 với bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng.

Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid
VOV.VN - Harry Kane phá lỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu sau khi cùng Bayern Munich đại thắng Real Madrid ở trận tứ kết lượt về.

