Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau xô xát với Tchouameni

Trong buổi tập sáng ngày 7/5 theo giờ địa phương của Real Madrid, hai cầu thủ Tchouameni và Valverde đã xảy ra xô xát. Hậu quả là Valverde sau đó phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương.

Theo thông báo mới nhất từ trang chủ Real Madrid, Valverde bị chấn động não sau vụ việc và sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày. Như vậy, mùa giải 2025/2026 xem như đã kết thúc với tiền vệ sinh năm 1998 khi Real Madrid chỉ còn 4 trận đấu ở La Liga với vòng cuối cùng diễn ra ngày 24/5.

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Tchouameni và Valverde đã có những mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng dẫn đến việc hai cầu thủ không giữ được bình tĩnh và đấm nhau trên sân tập.

Tuy nhiên sau khi ra viện, Valverde khẳng định anh bị thương do vô tình ngã vào một cái bàn chứ không có chuyện cầu thủ này và Tchouameni đấm nhau.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Uruguay ám chỉ đã có người tiết lộ thông tin nội bộ Real Madrid khiến mâu thuẫn giữa các cầu thủ trở nên nghiêm trọng hơn. Trên trang cá nhân, Valverde cũng gửi lời xin lỗi các CĐV Real Madrid vì những gì đã diễn ra.

Phía Real Madrid cũng tuyên bố sẽ kỷ luật nội bộ cả Tchouameni lẫn Valverde. Án phạt chi tiết sẽ được đội bóng này công bố vào thời điểm thích hợp.