Real Madrid đưa ra án phạt bất ngờ cho Tchouameni và Valverde

Ngày 7/5, hai cầu thủ Tchouameni và Valverde đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trên sân tập của Real Madrid. Hậu quả là Valverde sau đó phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương. Những thông báo từ đội ngũ y tế của Real Madrid xác nhận Valverde bị chấn động não sau vụ việc và sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày.

Đêm 8/5, rạng sáng 9/5 theo giờ Việt Nam, Real Madrid chính thức đưa ra án phạt kỷ luật nội bộ với Tchouameni và Valverde. Theo đó, Federico Valverde và Aurelien Tchouameni mỗi người bị phạt 500.000 Euro, nâng tổng mức phạt của vụ việc lên tới 1 triệu Euro.

Dù vậy, điều đáng chú ý nằm ở chỗ Real Madrid quyết định không áp dụng bất kỳ án phạt thể thao nào với hai tiền vệ này. Điều đó đồng nghĩa cả Valverde lẫn Tchouameni vẫn đủ điều kiện ra sân ở trận Siêu kinh điển cuối tuần, bất chấp những gì đã xảy ra

Trong thông báo phát đi, Real Madrid xác nhận Valverde và Tchouameni đều bày tỏ sự hối hận, công khai xin lỗi nhau cũng như gửi lời xin lỗi tới CLB, ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ.

Việc Real Madrid chỉ phạt tiền thay vì treo giò nội bộ cũng mang nhiều ý nghĩa. Một mặt, đội bóng muốn khẳng định tính kỷ luật và bảo vệ hình ảnh CLB. Mặt khác, HLV Arbeloa gần như không còn lựa chọn nhân sự trước trận Siêu kinh điển khi Real Madrid đã mất hàng loạt trụ cột trước đó.

Tất nhiên như đã nói, Valverde dù không bị "treo giò nội bộ" nhưng vẫn sẽ phải vắng mặt trong trận đấu Real làm khách của Barca vào rạng sáng 11/5 khi phải nghỉ ngơi hoàn toàn 10 đến 14 ngày. Trong khi đó, Tchouameni có khả năng vẫn tiếp tục ra sân thi đấu. Đây là trận đấu mà Real Madrid sẽ chính thức onhìn Barca vô địch La Liga nếu không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở Camp Nou.