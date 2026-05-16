Trực tiếp Chelsea 0-0 Man City: Hiệp 1 kết thúc

Hôm nay 16/5, FA Cup sẽ xác định nhà vô địch sau trận chung kết giữa Chelsea và Man City lúc 21h00 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Blues và The Citizens gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup.

Ở mùa giải này, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu đăng quang tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có cơ hội tạo nên cú ăn ba danh hiệu quốc nội.

Trong khi đó, Chelsea đang thể hiện phong độ trồi sụt và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, trận chung kết FA Cup là cơ hội để The Blues cứu vãn một mùa giải thất vọng và có vé tham dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.

