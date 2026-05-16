Trực tiếp Chelsea 0-0 Man City: Hiệp 1 kết thúc

VOV.VN - Trực tiếp Chelsea vs Man City trong khuôn khổ chung kết FA Cup 2025/2026 diễn ra lúc 21h00 hôm nay 16/5 trên sân Wembley
21:51
Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea và Man City rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
21:50
45'+3: Xử lý vô duyên!!! Chelsea đan bóng mượt mà để tiến sang phần sân Chelsea, nhưng James lại bất ngờ chuyền bóng thẳng vào chân đối phương khiến khán giả ồ lên tiếc nuối.
21:46
43': Chelsea thót tim!!! Haaland thoát xuống rất nhanh rồi tung cú dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn Sanchez đã trổ tài cứu thua.
21:41
38': Đáng tiếc!!! Chelsea bất ngờ đẩy cao tốc độ tấn công nhưng Cucurella lại không thể đón đường chuyền vào vòng cấm.
21:36
33': Dứt điểm!!! Semenyo rẽ từ cánh phải vào vòng cấm rồi tung cú sút chệch mục tiêu.
21:35
32': Chelsea tiếp tục phạm lỗi!!! Cucurella lĩnh thẻ vàng sau pha ngáng chân Semenyo.
21:31
30': Thẻ vàng!!! Enzo Fernandez lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Bernardo Silva.
21:28
27': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Haaland dứt điểm tung lưới Chelsea nhưng Nunes đã việt vị khi thực hiện đường căng ngang.
21:27
24': KHÔNG VÀO!!! James để mất bóng hớ hênh giúp Man City có cơ hội trong vòng cấm, nhưng cú sút của Haaland đưa bóng đi chệch cột dọc.
21:25
21': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi Doku đột phá bất thành, Chelsea tổ chức phản công nhưng Joao Pedro không thể tạo ra cú dứt điểm như ý.
21:19
15': Chelsea phòng ngự số đông!!! Man City chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể đẩy nhanh tốc độ khi các cầu thủ Chelsea chơi rất kỷ luật và tập trung.
21:12
10': Man City ép sân!!! Doku tung quả tạt từ cánh trái, Rodri băng vào đánh đầu nhưng bóng trúng người hậu vệ Chelsea.
21:09
5': Cơ hội đầu tiên!!! Nỗ lực đột phá của Semenyo gây ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea. Marmoush ập vào dứt điểm nhưng lại đá hụt tâm bóng.
21:00
Trận đấu bắt đầu!!! Chelsea giao bóng
Hôm nay 16/5, FA Cup sẽ xác định nhà vô địch sau trận chung kết giữa Chelsea và Man City lúc 21h00 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Blues và The Citizens gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup.
Ở mùa giải này, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu đăng quang tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có cơ hội tạo nên cú ăn ba danh hiệu quốc nội.
Trong khi đó, Chelsea đang thể hiện phong độ trồi sụt và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, trận chung kết FA Cup là cơ hội để The Blues cứu vãn một mùa giải thất vọng và có vé tham dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.
