Trực tiếp Đà Nẵng 0-1 CLB CAHN: Leo Artur mở tỷ số
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Đà Nẵng vs CLB CAHN, trận đá bù của vòng 13 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 18h ngày 22/3/2026.
74' Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 20m. Ngoại bình Lopez thực hiện cú đá đưa bóng đi trúng hàng rào.
68' VÀO OO!!!! Trên chấm 11m, Leo Artur dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Biểu để ghi bàn mở tỷ số.
65' Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã cho CLB CAHN hưởng phạt đền.
61' Rogerio Alves bứt tốc và ngã trong vòng cấm Đà Nẵng sau pha va chạm với thủ môn Văn Biểu. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định xem có phạt đền cho đội khách hay không.
58' CLB CAHN đang có thế trận nhỉnh hơn nhưng các pha bóng cuối cùng của đội khách vẫn chưa có được sự chuẩn xác cần thiết để tạo nên bàn thắng.
51' Lopez chọc khe cho Ribamar băng xuống nhưng ngoại binh của Đà Nẵng đã không thể vượt qua sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
43' Văn Đô tạt bóng để Leo Artur bật cao đánh đầu nhưng bóng đến thẳng tay của thủ môn Văn Biểu bên phía Đà Nẵng.
37' Rogerio Alves nhận bóng từ đường phất dài của đồng đội nhưng anh xử lý hơi chậm, tạo thời cơ cho các cầu thủ Đà Nẵng ngăn cản thành công.
31' Tốc độ trận đấu có phần chậm lại, CLB CAHN cũng không quá vội để dồn lên tấn công trước lối đá hưng phấn và quyết tâm của đội chủ nhà.
22' Đội chủ nhà Đà Nẵng đang duy trì thế trận rất tốt dù phải đối đầu với đội đầu bảng CLB CAHN. Đội khách dù vẫn thể hiện được đẳng cấp trong các pha bóng nhưng chưa thể có được sự khác biệt trên bảng tỷ số.
15' Hồng Phúc của Đà Nẵng có bóng từ giữa sân, cầu thủ này nỗ lực thực hiện pha lốp bóng ngay khi thấy Nguyễn Filip dâng cao. Tuy nhiên, bóng đi không trúng khung thành đội khách.
9' CLB CAHN có pha lên bóng rất sắc nét, loại bỏ các hậu vệ của Đà Nẵng. Leo Artur và Mauk liên tục tung ra những cú sút nhưng không thắng được thủ môn Văn Biểu.
5' Đà Nẵng được hưởng quả phạt góc. Ngoại binh Lopez thực hiện cú đá tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách nhưng các hậu vệ CLB CAHN đã bình tĩnh hóa giải.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Đội chủ nhà giao bóng trước.
Hôm nay 22/3, trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa hai đội Đà Nẵng và CLB CAHN vào lúc 18h.
Đây là trận đấu mà theo lịch ban đầu được tổ chức vào ngày 9/2 nhưng do CLB CAHN bận thi đấu Cúp C2 châu Á ở thời điểm đó nên màn đọ sức này đã được dời lại đến hôm nay.
Trước trận đấu, CLB CAHN đang có phong độ tương đối tốt khi chỉ thua duy nhất 1 trận trong 4 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc với 3 trận bất bại liên tiếp ở V-League.
Trong trận đấu này CLB CAHN mất Đình Bắc vì bị treo giò trong khi khả năng ra sân của Alan là rất nhỏ do chấn thương. Về phần Đà Nẵng, cầu thủ tấn công Đình Duy cũng bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng.
Nếu có chiến thắng, CLB CAHN sẽ tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau - Thể Công Viettel và sẽ củng cố hơn ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
