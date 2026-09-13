Trực tiếp Sunderland 0-0 Arsenal vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027

15:42

Arsenal đang có khởi đầu đúng kiểu của một nhà ĐKVĐ cần có. Pháo thủ thắng cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Coventry, Aston Villa rồi Chelsea lần lượt trở thành nạn nhân của thầy trò Mikel Arteta. Tính ra, The Gunners toàn thắng cả 5 trận kể từ đầu mùa, giữ sạch lưới 4 trận và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Điểm đáng nói là Pháo thủ hiện không chỉ thắng, mà còn biết thắng theo nhiều cách. Họ có thể áp đảo Coventry, đánh bại Aston Villa trong một trận đấu chặt chẽ và ngược dòng trước Chelsea sau khi thủng lưới ngay phút thứ 2. Điều đó cho thấy đội bóng của Mikel Arteta đang trưởng thành hơn về cách quản trị trận đấu. Arsenal không nhất thiết phải biến mọi trận đấu thành màn trình diễn áp đảo, họ đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm tung đòn.

Nhưng Arsenal vừa phải làm khách trước Napoli giữa tuần, trong một trận đấu giàu tính chiến thuật và tiêu tốn thể lực. Lịch thi đấu buộc họ phải đá 3 trận trong 6 ngày, dù cuộc đối đầu Sunderland đã được chuyển sang khung giờ muộn hơn để giảm phần nào áp lực hồi phục. Đây chính là cơ hội để Mèo đên gây khó dễ, khiến Arsenal chưa chắc đã thể hiện được yếu tố “đẳng cấp sẽ tự giải quyết tất cả”.

Mùa trước, Arsenal khi đang có phong độ cao cũng "gãy" ở sân Ánh Sáng của Sunderland và phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2. Do đó, trận đấu đêm nay, rạng sáng mai sẽ rất khó để dự đoán.