Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính
VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 nhận được sự chú ý khi Arsenal giành chiến thắng sít sao trước Napoli trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27.
Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 nhận được sự chú ý khi Arsenal giành chiến thắng sít sao trước Napoli trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27.
Arsenal chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Napoli. "Pháo thủ" có một số tình huống dứt điểm đáng chú ý trong hiệp một nhưng không thể tận dụng thành công.
Sang hiệp hai, Arsenal vẫn chơi khá bế tắc khi Napoli chủ động chơi phòng ngự lùi sâu, chờ đợi cơ hội từ tình huống phản công. Tuy nhiên đến phút 75, Arsenal có pha phối hợp nhanh trước vòng cấm để Odegaard tung ra cú sút chân trái đưa bóng đi sát cột dọc mang về bàn mở tỉ số.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đều không tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Napoli 0-1 Arsenal.
Arsenal với tư cách á quân giải đấu được chú ý lớn khi sẽ có màn làm khách của Napoli. Dù phải làm khách nhưng Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn khi đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khi giành Siêu cúp Anh bằng việc vượt qua Man City với tỉ số 3-0, Arsenal tiếp tục giành ba chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh.
Với phong độ đó, Arsenal được đánh giá vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu tại những giải đấu họ tham gia mùa này, bao gồm cả cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Napoli đang chật vật khi đã để thua hai trận gần nhất tại Serie A, cũng như mùa trước không thể vượt qua vòng phân hạng.
Trong lịch sử, hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng cúp C1 châu Âu 2013/14. Arsenal từng đánh bại Napoli với tỉ số 2-0 trên sân nhà, sau đó để thua đối thủ với tỉ số 0-2 trên sân khách.
Trước trận đấu, HLV Massimiliano Allegri của Napoli chia sẻ: "Chúng tôi cần 12 điểm để chắc suất đi tiếp. Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một đội vừa vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết giải đấu này. Arteta là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với mục tiêu thi đấu hết sức để giành kết quả tích cực."
Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: "Chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của giải đấu này, đặc biệt là sau kinh nghiệm sau mùa giải trước. Vì vậy, chúng tôi cần bắt đầu trận đấu đầu tiên ở một nơi thực sự khó khăn nhưng cả đội thực sự rất hào hứng để bắt đầu".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola - De Bruyne, Lobotka, Gilmour - Politano, Hojlund, Santos
Arsenal (4-2-3-1): Raya - White, Konsa, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Odegaard, Tzolis - Havertz
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Các cổ cổ động viên tới từ sớm để cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! Arsenal là đội giao bóng trước.
4': Không được! De Bruyne căng ngang vào vòng cấm nhưng thủ thành Raya đã băng ra bắt gọn bóng.
8': Không được! Eze nhận bóng trước vòng cấm, đảo chân rồi dứt điểm nhưng bóng đập vào người cầu thủ Napoli bật ra chịu phạt góc.
13': Không vào! Từ đường chuyền của đồng đội, Saka dứt điểm một chạm trên không nhưng bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Meret.
15': Không vào! De Bruyne tung ra cú dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng thủ thành Raya đã kịp thời đẩy bóng ra.
20': Không được! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Hojlund băng lên nhưng thủ thành Meret đã bắt gọn bóng.
22': Không vào! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Merino băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Meret xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho Napoli.
27': Không được! Napoli phòng ngự lùi sâu khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong phương án tấn công.
29': Không được! Saka ra chân nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
32: Nguy hiểm! Hincapie căng ngang từ cánh trái theo hướng tấn công, bóng đi hơi sâu khiến thủ thành Meret đấm bóng ra cứu thua.
35': Nguy hiểm! Từ trước vòng cấm, Rice tung ra cú sút căng nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
39': Nguy hiểm! Politano từ cánh phải đi bóng vào trước vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng lại đến đúng vị trí thủ thành Raya.
45':Không vào! Saka dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng trong tinh huống đối mặt, bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.
Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu là Napoli 0-0 Arsenal.
46': Hiệp thứ hai của trận đấu bắt đầu.
46': Thay người! Napoli có sự thay đổi bắt đắc dĩ ở vị trí thủ môn khi Milinkovic Savic thay thế cho Meret trong khung gỗ.
50': Nguy hiểm! Hincapie không thể dứt điểm trúng đích từ tình huống dứt điểm bóng nửa nảy trong vòng cấm.
55': Không được! Arsenal vẫn kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chắc chắn của Napoli.
62': Không được! Hojlung nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm Arsenal nhưng không thể tung cú sút khi trung vệ Gabriel nhanh chóng ngăn chặn.
66': Thay người! Arsenal có sự thay đổi người khi Eze, Merino rời sân, Tzolis và Bruno Guimaraes vào sân.
70': Không vào! Tzolis có pha bắt vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
75': VÀOOOOOO !!!!! Arsenal có pha phối hợp nhanh trước vòng cấm để Odegaard tung ra cú sút chân trái đưa bóng đi sát cột dọc mang về bàn mở tỉ số.
82': Không được! Bruno Guimaraes tung ra cú dứt điểm nhưng bóng không đi trúng khung thành Napoli.
85': Không vào! Madueke tung ra cú dứt điểm trong thế đối mặt nhưng thủ thành Milinkovic Savic cản phá, Tzlois băng vào sút bồi nhưng sau đó cũng bị cản phá ngay trước khung thành.
90': Bù giờ! Hiệp hai của trận đấu được bù giờ thêm 4 phút.
Trận đấu kết thúc!
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