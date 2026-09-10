Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính

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Arsenal chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Napoli. "Pháo thủ" có một số tình huống dứt điểm đáng chú ý trong hiệp một nhưng không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, Arsenal vẫn chơi khá bế tắc khi Napoli chủ động chơi phòng ngự lùi sâu, chờ đợi cơ hội từ tình huống phản công. Tuy nhiên đến phút 75, Arsenal có pha phối hợp nhanh trước vòng cấm để Odegaard tung ra cú sút chân trái đưa bóng đi sát cột dọc mang về bàn mở tỉ số.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đều không tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Napoli 0-1 Arsenal.