English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Sunderland vs Arsenal vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Thứ Bảy, 17:00, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Sunderland vs Arsenal vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h ngày 13/9 trên sân vận động Ánh Sáng (Vương quốc Anh).

Trực tiếp Sunderland vs Arsenal vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h ngày 13/9 trên sân vận động Ánh Sáng (Vương quốc Anh).

truc tiep sunderland vs arsenal vong 4 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 1
15:42

Arsenal đang có khởi đầu đúng kiểu của một nhà ĐKVĐ cần có. Pháo thủ thắng cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Coventry, Aston Villa rồi Chelsea lần lượt trở thành nạn nhân của thầy trò Mikel Arteta. Tính ra, The Gunners toàn thắng cả 5 trận kể từ đầu mùa, giữ sạch lưới 4 trận và chỉ để thủng lưới 1 lần.

truc tiep sunderland vs arsenal vong 4 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 3

Điểm đáng nói là Pháo thủ hiện không chỉ thắng, mà còn biết thắng theo nhiều cách. Họ có thể áp đảo Coventry, đánh bại Aston Villa trong một trận đấu chặt chẽ và ngược dòng trước Chelsea sau khi thủng lưới ngay phút thứ 2. Điều đó cho thấy đội bóng của Mikel Arteta đang trưởng thành hơn về cách quản trị trận đấu. Arsenal không nhất thiết phải biến mọi trận đấu thành màn trình diễn áp đảo, họ đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm tung đòn.

Nhưng Arsenal vừa phải làm khách trước Napoli giữa tuần, trong một trận đấu giàu tính chiến thuật và tiêu tốn thể lực. Lịch thi đấu buộc họ phải đá 3 trận trong 6 ngày, dù cuộc đối đầu Sunderland đã được chuyển sang khung giờ muộn hơn để giảm phần nào áp lực hồi phục. Đây chính là cơ hội để Mèo đên gây khó dễ, khiến Arsenal chưa chắc đã thể hiện được yếu tố “đẳng cấp sẽ tự giải quyết tất cả”.

Mùa trước, Arsenal khi đang có phong độ cao cũng "gãy" ở sân Ánh Sáng của Sunderland và phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2. Do đó, trận đấu đêm nay, rạng sáng mai sẽ rất khó để dự đoán.

 

15:38
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

15:38
truc tiep sunderland vs arsenal vong 4 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 5
15:37
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal, vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h ngày 13/9 trên sân vận động Ánh Sáng (Vương quốc Anh).

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Arsenal, vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h ngày 13/9 trên sân vận động Ánh Sáng (Vương quốc Anh).

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính
Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 nhận được sự chú ý khi Arsenal giành chiến thắng sít sao trước Napoli trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: Arsenal thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 nhận được sự chú ý khi Arsenal giành chiến thắng sít sao trước Napoli trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27.

Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea
Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea trên sân nhà Emirates.

Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea

Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea trên sân nhà Emirates.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó
Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế