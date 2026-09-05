Trung vệ Duy Mạnh phẫu thuật thành công, chờ ngày trở lại sân cỏ

Rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh đã phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm. Anh khẳng định sẽ tích cực tập hồi phục để có thể sớm trở lại sân cỏ.

Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Sau phẫu thuật, Duy Mạnh cần từ 6 - 9 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu. Như vậy, anh không chỉ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026, vòng chung kết Asian Cup 2027, mà còn nghỉ gần hết mùa giải 2026/2027 ở cấp CLB. Đây là tổn thất lớn với Hà Nội FC cũng như ĐT Việt Nam.

Đỗ Duy Mạnh sang Mỹ từ hôm 2/9 để thăm khám, phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương. Ca phẫu thuật của cầu thủ sinh năm 1996 được thực hiện tại trung tâm y học thể thao Cleveland, nơi chuyên điều trị và phẫu thuật chấn thương cho các VĐV thể thao khá danh tiếng ở Mỹ.

Trước đó, Duy Mạnh đã bỏ lỡ hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam dù trong quá trình chuẩn bị anh được HLV Kim Sang Sik lựa chọn làm đội trưởng. Tại giải đấu vừa kết thúc, ĐT Việt Nam đã bỏ trống chiếc áo số 2, như một hình thức tri ân, động viên Duy Mạnh sớm vượt qua chấn thương để trở lại sân cỏ.