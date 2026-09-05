Nhận định vòng 1 V-League hôm nay 5/9: Tâm điểm sân Bình Dương

Tâm điểm sân Bình Dương

Vào lúc 18h, CLB CA TP.HCM sẽ đón tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Đây sẽ là trận đấu tâm điểm trong ngày khi cả CLB CA TP.HCM lẫn Hà Nội FC đều là những đội bóng có tham vọng với nhiều sự bổ sung đáng kể về lực lượng.

CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu đáng chú ý với Hà Nội FC trên sân Bình Dương ở vòng 1 V-League 2026/2027. (Ảnh: Như Đạt).

Với CLB CA TP.HCM, thất bại vừa qua ở trận Siêu Cúp Quốc gia là một bài học lớn để đội bóng này trở lại với những mục tiêu lớn trong mùa giải khi thầy trò HLV Diles phải tranh tài trên rất nhiều đấu trường.

Trong trận đấu với CLB CAHN, giới hâm mộ đã nhìn rõ được điểm yếu ở tuyến giữa cũng như hàng thủ của CLB CAHN. Điều đó khiến đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia đánh mất thế trận từ sớm và sau đó dễ dàng nhận những bàn thua dù trên hàng công, họ có những cái tên chất lượng.

Chỉ sau ít ngày, sẽ rất khó để CLB CA TP.HCM giải quyết triệt để vấn đề nhưng ít nhất thầy trò HLV Diles hoàn toàn có thể nỗ lực để cải thiện phần nào bằng cả những nhân tố mới lẫn các cầu thủ đang có trên hàng tấn công.

Trong khi đó với Hà Nội FC, sự bổ sung lực lượng với rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là các ngoại binh giúp sức mạnh của thầy trò HLV Kewell tăng lên đáng kể và trận mở màn mùa giải là cơ hội để họ kiểm chứng năng lực.

Sau quãng thời gian đầu kỳ chuyển nhượng tương đối yên ắng, Hà Nội FC đã có được những sự bổ sung cần thiết để tạo nên các mắt xích mới đủ sức tranh tài tại V-League.

Các cầu thủ ngoại binh mới như Andrew Jung, Adam Taggart, Yuval Sadeh hay Cyrus Christie cùng với cầu thủ Việt kiều Faurand-Tournaire hoàn toàn có thể trở thành bộ khung chất lượng của Hà Nội FC, thách thức các đối thủ ở V-League năm nay.

Tất nhiên, sẽ có những hoài nghi về khả năng phòng ngự mà Hà Nội FC sẽ thể hiện ở mùa này khi Duy Mạnh chấn thương dài hạn nhưng đây là lúc mà các cầu thủ trẻ của Hà Nội FC phải bước lên để thể hiện mình.

ĐKVĐ thể hiện sức mạnh ngày ra quân?

Vào khung 19h15, CLB CAHN sẽ có màn so tài với Hà Tĩnh. Sau những trận đấu gần đây thầy trò HLV Polking thể hiện phong độ rất cao, đội ĐKVĐ V-League đang hướng đến trận thắng đậm trong ngày mở màn mùa giải mới khi Hà Tĩnh có khá nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa trước.

Trước khi V-League khởi tranh mùa giải mới, ĐKVĐ của giải là CLB CAHN đã thi đấu 2 trận chính thức ở các giải Cúp C1 châu Á và Siêu Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu rất xuất sắc của thầy trò HLV Polking khi họ lần lượt thắng Adelaide United 2-0 và CLB CA TP.HCM 5-0.

CLB CAHN đang thể hiện sức mạnh trong những trận đầu mùa. (Ảnh: Như Đạt).

Nếu như trận thắng Adelaide United giúp CLB CAHN làm nên lịch sử với tấm vé vào thi đấu vòng bảng Cúp C1 châu Á thì thắng lợi trước CLB CA TP.HCM đã mang về cho họ danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm thứ hai liên tiếp.

Ở các trận đấu kể trên, CLB CAHN cho thấy độ dày về lực lượng với nhiều nhân tố đẳng cấp, sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải rất dài với nhiều đấu trường khác nhau mà đội bóng ngành công an tham dự.

Trong bối cảnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Hà Tĩnh gần như thay toàn bộ đội hình chính ở vòng 1 sẽ là thời cơ để CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội trong ngày ra quân của V-League 2026/2027.