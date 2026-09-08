English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Thứ Ba, 18:02, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia; trong đó, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

tu ngay 1 10, bo quoc phong truc tiep quan ly khu lien hop the thao quoc gia hinh anh 1
Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Chi tiết Phương án chuyển giao đất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Bàn giao trước ngày 1/10/2026

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 15/9/2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tiếp nhận, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt (nếu có), trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đảm bảo hoạt động của Khu Liên hợp thể thao không bị gián đoạn

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ và xử lý các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia trong "phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận phần diện tích đất đai theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng trong quá trình bàn giao, tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố cung cấp, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan theo thẩm quyền.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; xác định ranh giới, diện tích, mốc giới và hồ sơ địa chính của các cơ sở đất thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia; thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai, đăng ký biến động đất đai và các thủ tục có liên quan thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Rà soát, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung quản lý nhà nước khác của địa phương có liên quan; phối hợp xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai, trật tự xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) theo thẩm quyền, bảo đảm việc quản lý, khai thác Khu Liên hợp thể thao quốc gia được liên tục, đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực hiện hướng dẫn, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý các vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền của cơ quan chuyển giao, tiếp nhận (nếu có).

Khu liên hợp thể thao quốc gia rộng hơn 247 ha ở phía Tây Hà Nội, gồm nhiều hạng mục như sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập và khu công viên cây xanh.

Sau 25 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã đóng góp lớn cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài. Việc chuyển giao quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2026 tại Điện Biên
Khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2026 tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 25/4, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026. Giải thu hút sự tham gia của 36 đoàn trên cả nước.

Khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2026 tại Điện Biên

Khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2026 tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 25/4, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026. Giải thu hút sự tham gia của 36 đoàn trên cả nước.

Tom Cruise: “Sứ giả văn hóa” tại các giải đấu thể thao quốc tế toàn cầu
Tom Cruise: “Sứ giả văn hóa” tại các giải đấu thể thao quốc tế toàn cầu

VOV.VN - Nam tài tử Tom Cruise có bài phát biểu chạm tới trái tim người hâm mộ trên sân MetLife giữa bầu không khí cuồng nhiệt tại Chung kết World Cup 2026. Những lần xuất hiện của biểu tượng điện ảnh Hollywood được xem như “sứ giả văn hóa toàn cầu” tại các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tom Cruise: “Sứ giả văn hóa” tại các giải đấu thể thao quốc tế toàn cầu

Tom Cruise: “Sứ giả văn hóa” tại các giải đấu thể thao quốc tế toàn cầu

VOV.VN - Nam tài tử Tom Cruise có bài phát biểu chạm tới trái tim người hâm mộ trên sân MetLife giữa bầu không khí cuồng nhiệt tại Chung kết World Cup 2026. Những lần xuất hiện của biểu tượng điện ảnh Hollywood được xem như “sứ giả văn hóa toàn cầu” tại các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Hơn 2.000 robot hình người từ 16 quốc gia tranh tài thi đấu thể thao ở Trung Quốc
Hơn 2.000 robot hình người từ 16 quốc gia tranh tài thi đấu thể thao ở Trung Quốc

VOV.VN - Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới lần thứ hai đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trượt băng tốc độ quốc gia ở Bắc Kinh (Trung Quốc), với sự tham gia của hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn công nghệ và kỷ lục thể thao ấn tượng.

Hơn 2.000 robot hình người từ 16 quốc gia tranh tài thi đấu thể thao ở Trung Quốc

Hơn 2.000 robot hình người từ 16 quốc gia tranh tài thi đấu thể thao ở Trung Quốc

VOV.VN - Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới lần thứ hai đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trượt băng tốc độ quốc gia ở Bắc Kinh (Trung Quốc), với sự tham gia của hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn công nghệ và kỷ lục thể thao ấn tượng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế