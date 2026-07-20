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Tom Cruise: “Sứ giả văn hóa” tại các giải đấu thể thao quốc tế toàn cầu

Thứ Hai, 11:23, 20/07/2026
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VOV.VN - Nam tài tử Tom Cruise có bài phát biểu chạm tới trái tim người hâm mộ trên sân MetLife giữa bầu không khí cuồng nhiệt tại Chung kết World Cup 2026. Những lần xuất hiện của biểu tượng điện ảnh Hollywood được xem như “sứ giả văn hóa toàn cầu” tại các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Chung kết FIFA World Cup 2026: Thông điệp đoàn kết từ bóng đá - “ngôn ngữ không lời”

Tom Cruise xuất hiện trong trang phục áo polo và quần jeans giản dị tại trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động MetLife, New York. Nam diễn viên thực hiện bài phát biểu ngắn truyền cảm hứng trước hơn 80.000 khán giả. Ông truyền đạt thông điệp về sự đoàn kết toàn cầu: "Ba mươi ngày trước, các quốc gia bắt đầu một hành trình. Họ vượt đại dương, băng qua biên giới, bước qua những khác biệt văn hóa. Họ cùng cho chúng ta thấy vì sao môn thể thao này thuộc về thế giới".

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Tom Cruise xuất hiện trước trận chung kết, góp phần biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành sự kiện giải trí toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise nhấn mạnh bóng đá là nhịp cầu xóa bỏ các rào cản: "Bóng đá là một ngôn ngữ được cất lên không cần lời nói... kết nối những người lạ thành bạn bè".

Ông kêu gọi khán giả ăn mừng không chỉ riêng nhà vô địch, mà tôn vinh cả một giải đấu đã mang 48 quốc gia và hàng tỷ người lại gần nhau khi gọi tên hai đại diện cuối cùng bằng tiếng Tây Ban Nha - "España... y Argentina!".

"Khi chúng ta bước vào chương cuối cùng, hãy cùng ăn mừng giải đấu đã đưa cả thế giới xích lại gần nhau. Hãy tôn vinh lẫn nhau. Đây là bóng đá. Đây là sự đoàn kết, và đây chính là sự vĩ đại".

Lễ bế mạc Olympic Paris 2024: Tinh thần "vượt giới hạn"

Tại sân vận động Stade de France, Tom Cruise đã thực hiện pha đu dây mạo hiểm từ mái vòm xuống mặt sân, nhận ngọn cờ Olympic từ tay Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và nữ vận động viên Simone Biles, sau đó lái xe mô-tô thẳng lên máy bay để thực hiện pha nhảy dù xuống khu vực biển hiệu Hollywood. Màn trình diễn được cho là đóng vai trò là chiếc cầu nối biểu tượng giữa Paris 2024 và Los Angeles 2028, khẳng định sự giao thoa giữa thể thao đỉnh cao và nghệ thuật giải trí đại chúng.

Việc tự thực hiện pha mạo hiểm ở tuổi 62 của người nghệ sĩ gửi đi thông với tinh thần Olympic: Con người luôn có thể vượt qua các giới hạn vật lý nếu có đủ sự kiên trì và kỷ luật.

Giải đua xe Công thức 1: Tốc độ và sự chính xác tuyệt đối

Tom Cruise là khách mời quen thuộc tại các chặng đua F1 lớn. Ông thường xuyên có mặt trong khu vực kỹ thuật giao lưu với các tay đua đỉnh cao như Lewis Hamilton hay các kỹ sư của đội Red Bull và Mercedes, mang theo thông điệp truyền tải về trí tuệ và lòng dũng cảm.

Giải quần vợt Wimbledon: Tôn trọng tính kỷ luật và truyền thống

Nam tài tử thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế khán đài VIP (Royal Box) tại All England Club trong các trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Việc tham dự Wimbledon thể hiện sự trân trọng của ông đối với những giá trị cổ điển: sự tập trung cao độ, tính kiên nhẫn, và sự tôn trọng đối thủ trong thể thao cá nhân.

Khác với điện ảnh, trên sân thi đấu thể thao, không có cơ hội làm lại, không có kịch bản viết sẵn hay người đóng thế. Mọi giọt mồ hôi, niềm vui chiến thắng hay nước mắt thất bại đều là thật. Tom Cruise, người diễn viên thường từ chối kịch bản kỹ xảo dễ dãi để tự mình thực hiện những cảnh quay mạo hiểm, luôn tìm thấy sự đồng điệu ở tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của ông tại các sự kiện thể thao quốc tế vì thế không chỉ tạo nên những cơn sốt truyền thông toàn cầu, mà còn trở thành một sứ giả văn hóa, truyền đi thông điệp: Những giá trị về sự kiên trì, chân thật và khát vọng chinh phục sẽ luôn là thứ ngôn ngữ chung lay động mọi trái tim.

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11 phút mở ra lịch sử mới của World Cup: Madonna, BTS và Shakira bùng nổ

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, trận chung kết có một chương trình biểu diễn giữa hiệp quy mô như Super Bowl. Chỉ trong 11 phút, Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira cùng dàn nghệ sĩ quốc tế đã biến sân vận động New York – New Jersey thành sân khấu giải trí lớn nhất hành tinh.

Yên Minh/VOV.VN
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