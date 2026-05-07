U17 Hàn Quốc gây thất vọng, người hâm mộ sợ thua U17 Việt Nam

Thứ Năm, 14:43, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Hàn Quốc gây thất vọng trong ngày ra quân VCK U17 châu Á 2026 khi hòa UAE 1-1, một số người hâm mộ nước này lo ngại đội bóng nước nhà có thể thua cả U17 Việt Nam.

Ở lượt trận đầu tiên bảng C của VCK U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc trải qua trận đấu rất vất vả trước U17 UAE và chỉ có được trận hòa 1-1 trong thế bị dẫn trước gần như suốt cả trận đấu. Đại diện Đông Á bị thủng lưới từ phút thứ 8 và chỉ giật lại 1 điểm nhờ bàn gỡ muộn của Ahn Joo Wan ở phút 88. 

u17 han quoc gay that vong, nguoi ham mo so thua u17 viet nam hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc chỉ đang tạm có vị trí nhì bảng C, xếp sau U17 Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano đã thắng U17 Yemen ở lượt trận đầu tiên. 

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu U17 Việt Nam. Một số người hâm mộ Hàn Quốc đang lo ngại thầy trò HLV Kim Hyun Jun có thể thua cả U17 Việt Nam. 

Trên trang chính thức của AFC, một CĐV Hàn Quốc bày tỏ: "Tương lai của bóng đá Hàn Quốc ngày càng trở nên ảm đạm. Lối đá thế này thì có thể còn thua cả U17 Việt Nam". 

Một CĐV khác bày tỏ: "Các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thường có kết quả không tốt thời gian gần đây. Đã đến lúc Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc nên chịu trách nhiệm". 

Trong khi đó, một ý kiến khác khẳng định: "Tôi không thể chịu nổi khi xem trận đấu như thế này. U17 Hàn Quốc sẽ khó thắng U17 Việt Nam trong trận đấu kế tiếp". 

Một CĐV khác thì có ý kiến tích cực hơn khi khen ngợi pha bóng tạo nên bàn thắng của U17 Hàn Quốc và hy vọng đội bóng này sẽ càng thi đấu càng tiến bộ hơn. 

Trong quá khứ, việc đại diện Hàn Quốc để thua các đội bóng Đông Nam Á ở giải châu lục không phải chưa từng xảy ra. Năm ngoái cũng ở giải U17 châu Á, U17 Hàn Quốc đã thua U17 Indonesia 0-1 ngay trận ra quân. 

Theo lịch, trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai giải U17 châu Á 2026 vào ngày 10/5. 

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/5: U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

U17 Indonesia có cơ hội dự World Cup 3 lần liên tiếp
VOV.VN - Nếu vượt qua vòng bảng của VCK U17 châu Á 2026, U17 Indonesia sẽ có lần thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng
VOV.VN - U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận trong các trận còn lại ở vòng bảng U17 châu Á 2026 là sẽ chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

