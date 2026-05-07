U17 Hàn Quốc gây thất vọng, người hâm mộ sợ thua U17 Việt Nam

Ở lượt trận đầu tiên bảng C của VCK U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc trải qua trận đấu rất vất vả trước U17 UAE và chỉ có được trận hòa 1-1 trong thế bị dẫn trước gần như suốt cả trận đấu. Đại diện Đông Á bị thủng lưới từ phút thứ 8 và chỉ giật lại 1 điểm nhờ bàn gỡ muộn của Ahn Joo Wan ở phút 88.

Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc chỉ đang tạm có vị trí nhì bảng C, xếp sau U17 Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano đã thắng U17 Yemen ở lượt trận đầu tiên.

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu U17 Việt Nam. Một số người hâm mộ Hàn Quốc đang lo ngại thầy trò HLV Kim Hyun Jun có thể thua cả U17 Việt Nam.

Trên trang chính thức của AFC, một CĐV Hàn Quốc bày tỏ: "Tương lai của bóng đá Hàn Quốc ngày càng trở nên ảm đạm. Lối đá thế này thì có thể còn thua cả U17 Việt Nam".

Một CĐV khác bày tỏ: "Các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thường có kết quả không tốt thời gian gần đây. Đã đến lúc Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc nên chịu trách nhiệm".

Trong khi đó, một ý kiến khác khẳng định: "Tôi không thể chịu nổi khi xem trận đấu như thế này. U17 Hàn Quốc sẽ khó thắng U17 Việt Nam trong trận đấu kế tiếp".

Một CĐV khác thì có ý kiến tích cực hơn khi khen ngợi pha bóng tạo nên bàn thắng của U17 Hàn Quốc và hy vọng đội bóng này sẽ càng thi đấu càng tiến bộ hơn.

Trong quá khứ, việc đại diện Hàn Quốc để thua các đội bóng Đông Nam Á ở giải châu lục không phải chưa từng xảy ra. Năm ngoái cũng ở giải U17 châu Á, U17 Hàn Quốc đã thua U17 Indonesia 0-1 ngay trận ra quân.

Theo lịch, trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai giải U17 châu Á 2026 vào ngày 10/5.