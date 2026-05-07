中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng

Thứ Năm, 09:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận trong các trận còn lại ở vòng bảng U17 châu Á 2026 là sẽ chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi ở VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano đánh bại U17 Yemen 1-0 để sở hữu 3 điểm đầu tiên tại giải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - Đậu Quang Hưng.

u17 viet nam con cach world cup dung 1 tran thang hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Với thắng lợi này, U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm. Xếp sau lần lượt là U17 Hàn Quốc và U17 UAE với cùng 1 điểm, U17 Yemen xếp cuối khi chưa có điểm nào. 

Việc U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa đã loại bỏ khả năng 3 đội đầu bảng C cùng kết thúc giải với 6 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa trong 2 trận còn lại là sẽ giành quyền vào tứ kết. 

Theo điều lệ giải, các đội vào tứ kết U17 châu Á 2026 cũng sẽ có vé dự U17 World Cup 2026. Do đó, U17 Việt Nam chỉ còn cách tấm vé dự U17 World Cup 2026 đúng 1 trận thắng. 

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ còn gặp U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 và U17 UAE vào ngày 14/5. Đây được đánh giá là những trận đấu khó khăn hơn cho thầy trò HLV Cristiano so với trận gặp Yemen. Tuy nhiên, mục tiêu chiến thắng của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các cầu thủ tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn. 

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến 2 trận đấu kế tiếp của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam đạt cột mốc mới sau trận thắng Yemen ở giải U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam đạt cột mốc mới sau trận thắng Yemen ở giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam đạt cột mốc mới ở VCK U17 châu Á sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong ngày ra quân giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam đạt cột mốc mới sau trận thắng Yemen ở giải U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đạt cột mốc mới sau trận thắng Yemen ở giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam đạt cột mốc mới ở VCK U17 châu Á sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong ngày ra quân giải U17 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, đứng trên U17 Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, đứng trên U17 Hàn Quốc.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5, U17 Việt Nam đã tận dụng triệt để thời cơ để bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng C sau chiến thắng trước U17 Yemen.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5, U17 Việt Nam đã tận dụng triệt để thời cơ để bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng C sau chiến thắng trước U17 Yemen.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế