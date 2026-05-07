U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng

U17 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi ở VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano đánh bại U17 Yemen 1-0 để sở hữu 3 điểm đầu tiên tại giải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - Đậu Quang Hưng.

Với thắng lợi này, U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm. Xếp sau lần lượt là U17 Hàn Quốc và U17 UAE với cùng 1 điểm, U17 Yemen xếp cuối khi chưa có điểm nào.

Việc U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa đã loại bỏ khả năng 3 đội đầu bảng C cùng kết thúc giải với 6 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa trong 2 trận còn lại là sẽ giành quyền vào tứ kết.

Theo điều lệ giải, các đội vào tứ kết U17 châu Á 2026 cũng sẽ có vé dự U17 World Cup 2026. Do đó, U17 Việt Nam chỉ còn cách tấm vé dự U17 World Cup 2026 đúng 1 trận thắng.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ còn gặp U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 và U17 UAE vào ngày 14/5. Đây được đánh giá là những trận đấu khó khăn hơn cho thầy trò HLV Cristiano so với trận gặp Yemen. Tuy nhiên, mục tiêu chiến thắng của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các cầu thủ tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến 2 trận đấu kế tiếp của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.