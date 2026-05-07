U17 Indonesia có cơ hội dự World Cup 3 lần liên tiếp

Sau lượt trận đầu tiên của VCK U17 châu Á 2026, U17 Indonesia đang có được vị trí nhì bảng B với 3 điểm sau chiến thắng trước U17 Trung Quốc.

Với vị thế hiện tại, đại diện Đông Nam Á đang có rất nhiều cơ hội để giành vé vượt qua vòng bảng, đồng thời có vé đến VCK U17 World Cup 2026.

Ở lượt trận thứ 2, U17 Indonesia sẽ gặp U17 Qatar. Đây là trận đấu được xem như quyết định đến cuộc đua ở bảng B. Trong trường hợp U17 Indonesia thắng U17 Qatar và U17 Nhật Bản không thua U17 Trung Quốc, U17 Indonesia sẽ chính thức giành quyền vào tứ kết cũng như sở hữu vé đến VCK U17 World Cup 2026. Xét theo những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên, đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu vượt qua vòng bảng của VCK U17 châu Á 2026, U17 Indonesia sẽ có lần thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự U17 World Cup.

Trước đó, đội bóng này đã tham dự U17 World Cup 2023 với tư cách chủ nhà và có mặt ở U17 World Cup 2025 sau khi vào tứ kết U17 châu Á 2025. Ở cả 2 lần tham dự World Cup này, U17 Indonesia đều không vượt qua được vòng đấu bảng.

Theo lịch, trận đấu U17 Indonesia gặp U17 Qatar sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 9/5.