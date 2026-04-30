U17 nữ Việt Nam lên phương án cho trận mở màn gặp U17 Thái Lan

U17 nữ Việt Nam có buổi tập cuối trước trận đấu mở màn tại giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Thái Lan. U17 nữ Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn tất công tác chuẩn bị trước trận với sự tập trung cao độ về chuyên môn, thể lực và tinh thần nhằm hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi.

Trong buổi tập chiều nay (30/4), toàn đội duy trì khối lượng vận động hợp lý và tập luyện theo đúng khung giờ thi đấu của trận đấu nhằm thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, ánh sáng và nhịp sinh học thi đấu.

U17 nữ Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, cầu thủ Ngọc Ánh cho biết toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu sau các trận giao hữu, đặc biệt thông qua việc xem lại băng hình để phân tích, điều chỉnh đội hình và hoàn thiện ý đồ chiến thuật. Ban huấn luyện cũng có những góp ý cụ thể cho từng cá nhân, giúp các cầu thủ cải thiện điểm mạnh, khắc phục hạn chế và nâng cao sự phối hợp chung của toàn đội.

Đánh giá về đối thủ, Ngọc Ánh nhận định: “U17 nữ Thái Lan là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao và là đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản đến quá trình tập luyện trong nước tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới của Ban huấn luyện”.

“Với tinh thần quyết tâm cao và sự cổ vũ từ người hâm mộ, toàn đội đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng và hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất trong giải đấu lần này”.

Sau buổi tập, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã trực tiếp tham quan sân thi đấu để làm quen với mặt cỏ, không gian sân bãi cũng như các điều kiện tổ chức. U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Thái Lan vào 14h30 ngày mai (1/5).