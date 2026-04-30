中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 nữ Việt Nam lên phương án cho trận mở màn gặp U17 Thái Lan

Thứ Năm, 21:23, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị cuối nhằm hướng tới trận đấu với U17 nữ Thái Lan.

U17 nữ Việt Nam có buổi tập cuối trước trận đấu mở màn tại giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Thái Lan. U17 nữ Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn tất công tác chuẩn bị trước trận với sự tập trung cao độ về chuyên môn, thể lực và tinh thần nhằm hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi.

Trong buổi tập chiều nay (30/4), toàn đội duy trì khối lượng vận động hợp lý và tập luyện theo đúng khung giờ thi đấu của trận đấu nhằm thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, ánh sáng và nhịp sinh học thi đấu.

u17 nu viet nam len phuong an cho tran mo man gap u17 thai lan hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, cầu thủ Ngọc Ánh cho biết toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu sau các trận giao hữu, đặc biệt thông qua việc xem lại băng hình để phân tích, điều chỉnh đội hình và hoàn thiện ý đồ chiến thuật. Ban huấn luyện cũng có những góp ý cụ thể cho từng cá nhân, giúp các cầu thủ cải thiện điểm mạnh, khắc phục hạn chế và nâng cao sự phối hợp chung của toàn đội.

Đánh giá về đối thủ, Ngọc Ánh nhận định: “U17 nữ Thái Lan là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao và là đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản đến quá trình tập luyện trong nước tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới của Ban huấn luyện”.

“Với tinh thần quyết tâm cao và sự cổ vũ từ người hâm mộ, toàn đội đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng và hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất trong giải đấu lần này”.

Sau buổi tập, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã trực tiếp tham quan sân thi đấu để làm quen với mặt cỏ, không gian sân bãi cũng như các điều kiện tổ chức. U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Thái Lan vào 14h30 ngày mai (1/5).

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam U17 nữ châu Á 2026 bóng đá nữ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 30-4: Xác định thời điểm chốt "số phận" của SLNA ở V-League 2026/2027
VOV.VN - Tin bóng đá 30-4, xác định thời điểm chốt “số phận” của SLNA ở V-League 2026/2027, bóng đá Việt Nam sôi động với hơn 130 trận đấu trong tháng 5/2026.

Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League
VOV.VN - Trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình sẽ được điều hành bởi hai trọng tài người Hàn Quốc.

Xuân Son gửi thông điệp ý nghĩa trong ngày 30/4
VOV.VN - Xuân Son chia sẻ thông điệp đầy ý nghĩa khi là một công dân Việt Nam trong ngày 30/4.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế