Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á: Gặp Thái Lan ở trận mở màn

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu tại vòng bảng tại giải U17 nữ châu Á 2026. Đây cũng là giải đấu để tìm kiếm tấm vé dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam.

Trong trận mở màn, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi chạm trán U17 nữ Thái Lan. Mục tiêu đầu tiên của U17 nữ Việt Nam là nỗ lực giành từng điểm trong hai trận đấu với Thái Lan và Trung Quốc, sau đó cố gắng giành trọn 3 điểm trong trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar.

Trước khi bước vào giải, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ: “Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đều là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, và sau đó mục tiêu cao nhất là giành vé dự World Cup”.

“Những điều cần thiết thì toàn đội đã chuẩn bị khá tốt rồi. Tôi cũng hơi lo lắng vì ở đây khá lạnh. Bây giờ điều quan trọng là làm quen và giữ gìn sức khỏe của từng bạn. Đây là yếu tố cơ bản”.

Tại giải U17 nữ châu Á 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Nếu chơi đúng sức, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng để tiến gần hơn đến việc giành vé dự World Cup. Bốn đội vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam:

1/5 14h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Thái Lan

4/5 18h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Trung Quốc

7/5 18h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Myanmar