中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á: Gặp Thái Lan ở trận mở màn

Thứ Năm, 14:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á nhận được sự chú ý với hành trình săn vé dự World Cup nữ.

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu tại vòng bảng tại giải U17 nữ châu Á 2026. Đây cũng là giải đấu để tìm kiếm tấm vé dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam.

lich thi dau u17 nu viet nam tai giai chau A gap thai lan o tran mo man hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam bước giải U17 nữ châu Á 2026 (Ảnh: TH)

Trong trận mở màn, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi chạm trán U17 nữ Thái Lan. Mục tiêu đầu tiên của U17 nữ Việt Nam là nỗ lực giành từng điểm trong hai trận đấu với Thái Lan và Trung Quốc, sau đó cố gắng giành trọn 3 điểm trong trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar.

Trước khi bước vào giải, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ: “Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đều là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, và sau đó mục tiêu cao nhất là giành vé dự World Cup”.

“Những điều cần thiết thì toàn đội đã chuẩn bị khá tốt rồi. Tôi cũng hơi lo lắng vì ở đây khá lạnh. Bây giờ điều quan trọng là làm quen và giữ gìn sức khỏe của từng bạn. Đây là yếu tố cơ bản”.

Tại giải U17 nữ châu Á 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Nếu chơi đúng sức, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng để tiến gần hơn đến việc giành vé dự World Cup. Bốn đội vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam:

1/5 14h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Thái Lan

4/5 18h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Trung Quốc

7/5 18h30 U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Myanmar

Như Đạt/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam U17 nữ châu Á 2026 bóng đá nữ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thể Công Viettel vs Ninh Bình: Tâm điểm từ những người trở lại

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia: Đồng Nai vững vàng trên ngôi đầu bảng?

Tin bóng đá 29-4: CLB Đà Nẵng nhận án kỷ luật trước cuộc chạm trán Hà Nội FC

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế