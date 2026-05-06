中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 Yemen giải U17 châu Á 2026: Mục tiêu 3 điểm

Thứ Tư, 14:30, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ vòng bảng U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5.

16:25
16:24
truc tiep u17 viet nam - u17 yemen giai u17 chau A 2026 muc tieu 3 diem hinh anh 1
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 châu Á 2026.
14:19
14:13

Lúc 0h ngày 7/5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 với mục tiêu duy nhất: Đánh bại U17 Yemen để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận "chung kết" sớm

Rơi vào bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu trực tiếp này mang tính chất sống còn. Một chiến thắng sẽ thắp sáng hy vọng tiến sâu, trong khi kẻ thất bại sẽ đối mặt với khe cửa hẹp đại ngàn.

truc tiep u17 viet nam - u17 yemen giai u17 chau A 2026 muc tieu 3 diem hinh anh 3

Giới chuyên môn đánh giá cơ hội chia đều cho cả hai. Trong một trận cầu có tính chất như "chung kết", đội bóng nào duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt thời cơ sẽ chiếm ưu thế.

U17 Yemen không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng lối đá bóng dài, bóng bổng đầy khó chịu. Tại vòng loại, họ phô diễn sức mạnh đáng gờm với 5 trận toàn thắng, nã vào lưới đối phương tới 24 bàn.

Bản sắc Cristiano Roland và tham vọng lịch sử

Trái ngược với lối chơi thực dụng của đối thủ, U17 Việt Nam mang đến giải đấu một diện mạo mới mẻ dưới thời HLV Cristiano Roland. Chiến lược gia người Brazil đã nhào nặn nên một tập thể gắn kết, kỷ luật, vận hành trơn tru lối đá kiểm soát bóng hiện đại và phối hợp nhóm nhỏ.

Hành trang của Nguyễn Lực và các đồng đội tới Saudi Arabia vô cùng ấn tượng khi thống trị vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng vừa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2026.

Những thành tích này tạo nên bệ phóng tâm lý vững chắc. HLV Cristiano Roland tự tin khẳng định: U17 Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt tốt nhất từ trước đến nay. Các cầu thủ đã tích lũy đủ độ "lì lợm", kinh nghiệm trận mạc và thẩm thấu hoàn toàn triết lý của ban huấn luyện.

Dù U17 Yemen được xem là đối thủ "dễ thở" nhất bảng C, nhưng U17 Việt Nam chắc chắn không chủ quan. "Những chiến binh sao vàng" đang khao khát hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Để làm được điều đó, đánh bại Yemen ở trận ra quân là nhiệm vụ bắt buộc.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia).

 Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ vòng bảng U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5.

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Yemen U17 châu Á 2026 HLV Cristiano Roland Nguyễn Lực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?
Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

VOV.VN - Những kịch bản giúp U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

VOV.VN - Những kịch bản giúp U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen ở đâu?
Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen ở đâu?

VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của VCK giải U17 châu Á 2026.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen ở đâu?

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen ở đâu?

VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của VCK giải U17 châu Á 2026.

Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup
Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup

VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 (giờ Việt Nam).

Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup

Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup

VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 (giờ Việt Nam).

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế