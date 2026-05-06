Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 Yemen giải U17 châu Á 2026: Mục tiêu 3 điểm

Lúc 0h ngày 7/5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 với mục tiêu duy nhất: Đánh bại U17 Yemen để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận "chung kết" sớm

Rơi vào bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu trực tiếp này mang tính chất sống còn. Một chiến thắng sẽ thắp sáng hy vọng tiến sâu, trong khi kẻ thất bại sẽ đối mặt với khe cửa hẹp đại ngàn.

Giới chuyên môn đánh giá cơ hội chia đều cho cả hai. Trong một trận cầu có tính chất như "chung kết", đội bóng nào duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt thời cơ sẽ chiếm ưu thế.

U17 Yemen không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng lối đá bóng dài, bóng bổng đầy khó chịu. Tại vòng loại, họ phô diễn sức mạnh đáng gờm với 5 trận toàn thắng, nã vào lưới đối phương tới 24 bàn.

Bản sắc Cristiano Roland và tham vọng lịch sử

Trái ngược với lối chơi thực dụng của đối thủ, U17 Việt Nam mang đến giải đấu một diện mạo mới mẻ dưới thời HLV Cristiano Roland. Chiến lược gia người Brazil đã nhào nặn nên một tập thể gắn kết, kỷ luật, vận hành trơn tru lối đá kiểm soát bóng hiện đại và phối hợp nhóm nhỏ.

Hành trang của Nguyễn Lực và các đồng đội tới Saudi Arabia vô cùng ấn tượng khi thống trị vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng vừa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2026.

Những thành tích này tạo nên bệ phóng tâm lý vững chắc. HLV Cristiano Roland tự tin khẳng định: U17 Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt tốt nhất từ trước đến nay. Các cầu thủ đã tích lũy đủ độ "lì lợm", kinh nghiệm trận mạc và thẩm thấu hoàn toàn triết lý của ban huấn luyện.

Dù U17 Yemen được xem là đối thủ "dễ thở" nhất bảng C, nhưng U17 Việt Nam chắc chắn không chủ quan. "Những chiến binh sao vàng" đang khao khát hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Để làm được điều đó, đánh bại Yemen ở trận ra quân là nhiệm vụ bắt buộc.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia).