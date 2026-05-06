HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Yemen”

Sẵn sàng cho “giờ G”

Sau chuyến tập huấn chất lượng tại Jeddah (Saudi Arabia), U17 Việt Nam đã bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh ban huấn luyện ưu tiên việc giúp các cầu thủ thích nghi nhanh với điều kiện khí hậu, sân bãi và nhịp độ thi đấu của giải.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho các cầu thủ. Toàn đội bước vào giải với sự tự tin nhưng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm” - chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Yemen.

Theo ông Roland, sự tự tin của các cầu thủ trẻ không đến từ những lời động viên suông, mà hình thành từ quá trình chuẩn bị bài bản và thực tiễn thi đấu khắc nghiệt. Việc trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao trong thời gian qua giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh và hiểu rõ triết lý kiểm soát bóng hiện đại.

HLV trưởng U17 Việt Nam khẳng định: “Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em thể hiện trên sân tập. Khi nắm vững yêu cầu chiến thuật, các cầu thủ sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tốt nhất”.

Giải mã sức mạnh U17 Yemen

Đánh giá về đối thủ trong trận mở màn, nhà cầm quân người Brazil dành sự tôn trọng cho U17 Yemen khi nhận định đây là tập thể chất lượng và thi đấu gắn kết. Tuy nhiên, ban huấn luyện U17 Việt Nam đã sớm xây dựng các phương án đối phó.

“Chúng tôi xác định rõ những thời điểm cần đẩy cao tấn công và khi nào phải tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thực hiện đúng ý đồ chiến thuật trên sân” - ông Roland phân tích.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U17 Yemen, U17 Việt Nam tập trung rà soát đội hình, hoàn thiện các mảng miếng phối hợp và củng cố phương án chống bóng bổng. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc, đầy hứng khởi với quyết tâm giành kết quả khả quan nhất trong ngày ra quân.

Mục tiêu của thầy trò HLV Cristiano Roland không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng để cạnh tranh tấm vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ chính thức khởi tranh lúc 0h ngày 7/5 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.